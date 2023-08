A Sepsi-SIC az első fordulóban a Mioveni csapatát fogadta a Top Spin asztalitenisz-teremben. A házigazdák jól kezdték a pénteki összecsapást, Dragoș Bujor diadalmaskodott Alex Petrescu felett, majd Demeter Lehel következett. A tapasztalt asztaliteniszező fiatal csapattársához hasonlóan szintén magabiztos győzelmet aratott Alex Roșu ellen. A párharc harmadik mérkőzését Kanabé Szilárd vívta, aki remekül játszott, és az Argeș megyei együttes játékosa, Paul Szilágyi vereséget szenvedett. Az előző szezon bronzérmese igazolta a papírformát, így győzelemmel kezdett, míg a vendégek mindössze három játszmát nyertek.

„Tettünk egy lépést előre, sikerült győzelemmel kezdenünk, bízunk benne, hogy hasonlóan folytatjuk szereplésünket a jövőben is. Már készülünk a következő mérkőzésre, szeretnénk ezt a formát megtartani a következő hónapokban is, hogy további meccseket nyerhessünk. A bajnokság végén kiderül, hogy a teljesítményünk mire elégséges, addig is mindent megteszünk a lehető legjobb eredményért” – mondta Simon Teodor, hozzátéve: az Újszentes elleni találkozó után a harmadik fordulóban következik a címvédő Steaua, majd a Beszterce utazik Sepsiszentgyörgyre. Ezt követően a Sepsi-SIC Vrancea megyébe utazik, ahol a Focșani lesz az ellenfele, aztán érkezik az ezüst­érmes Székelyudvarhelyi ISK-SZAK.

Férfi asztalitenisz, Szuperliga, 1. forduló: Sepsi-SIC–Mioveni 3–0. Mérkőzésenként: Dragoș Bujor–Alex Petrescu 3–1 (12–10, 11–7, 7–11, 11–3), Demeter Lehel–Alex Roșu 3–1 (11–7, 11–9, 7–11, 11–7), Kanabé Szilárd–Paul Szilágyi 3–1 (11–2, 11–3, 9–11, 12–10). (miska)