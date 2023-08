Jókor, jó helyen nyílt meg Máté Bence fotókiállítása

Szombaton este tekintélyes számú érdeklődő jelenlétében nyílt meg Sepsiszentgyörgy főterén Máté Bence magyarországi természetfotós Vértelen vadászat című „különleges és egyedi” kiállítása. Antal Árpád polgármester úgy fogalmazott: jókor, jó helyen és jó társaságban találkozunk. „Jókor, hiszen ma van a fotográfia világnapja – hangsúlyozta –, tíz nap múlva lesz a magyar fotográfia napja, és úgy érzem, nagyon jól sikerült kiválasztani e kiállítás időpontját.” Jó város Sepsiszentgyörgy, jó hely ez a főtér, tette hozzá, megjegyezve: annak is örül, hogy ez a legnagyobb kiállítás, amelyet megszerveztek a főtéren. Mint mondta, Máté Bence végigkísérte a tárlaton, és olyan szenvedélyesen beszélt fotóiról, hogy megértette, miért ilyen sikeres ő. „Ha valaki ilyen szenvedélyes – magyarázta a polgármester –, ha valaki képes húsz-harminc napot eltölteni a természetben valahol úgy, hogy el sem mozdul onnan, és közben készít sok ezer, több tízezer fényképet, hogy abból aztán kiválassza azt az egyet, amelyet bemutat itt nekünk Sepsiszentgyörgy főterén, akkor szerintem egyértelmű, hogy egy ilyen ember sikeres lesz.” Örül annak, hogy ez a kiállítás megtekinthető Sepsiszentgyörgy főterén, e fényképekkel ugyanis a természetvédelemre is szeretnék felhívni a figyelmet, „szeretnénk, ha a fiatalok is, a gyermekek is sok időt töltenének itt el, mert az, aki megszereti a fotográfiát és a természetet, biztos, hogy a következő években kevesebb időt fog tölteni a kütyük előtt, és bízom benne, hogy közülük majd lesznek szenvedélyes fotográfusok” – vélekedett Antal Árpád.

Igazi ünnep egy ilyen esemény – rögzítette Demeter János, aki öt évvel ezelőtt egy magyarországi rendezvényen látta először ezt a kiállítást, s elhatározta, a képeket itthon is be kell mutatni. „Ünnep ez Sepsiszentgyörgy, Háromszék, Székelyföld számára, és meggyőződésem, hogy az egész ország számára is egyben; de ünnep mindenkinek, aki szereti és védi a természetet, annak értékeit, aki szereti a szépet, aki hajlandó észrevenni a természet alkotómunkájának minden csodáját” – hangoztatta Demeter János, hozzátéve: Máté Bence munkái megtanítanak látni a világban.

A népes érdeklődő közönség láttán Máté Bence meghatódva köszönte meg mindazok segítségét, akik közreműködtek abban, hogy Sepsiszentgyörgy lehessen a tizenkettedik helyszín, ahol bemutathatja Vértelen vadászat című kiállítását. Mint elmondta, a tárlat „összeépítésénél” az volt a nagy kihívás, miként mutassák be azt a sok millió felvételt, amely 18 év alatt elkészült. Végül azt a koncepciót választották, hogy különböző csoportokat állítanak össze, az U alakú paravánok belsejében látható összeállítások képei erősítik egymást, a külsején pedig az általa kiválasztott, ugyanabból a projektből számára legkedvesebb fotó látható, magyarázta Máté Bence. Nagyon nehéz ma fényképekkel megállítani az utca emberét, ezért az is volt a céljuk, hogy erősítsék a kiállítás informatív, tájékoztató jellegét is, így érzékelhető az is, mekkora munka húzódik emögött, hány napig, hétig vagy akár évig tartott egy-egy képnek, kollekciónak az elkészítése, illetve hány fotóból válogatták ki. „Számomra a kiállítás fő célja a környezet megóvására való figyelemfelhívás, és arra szeretnék buzdítani mindenkit, kezdjen el azon gondolkodni, hogy saját életvitelében ő maga mit tehet azért, hogy megóvja a környezetét” – hangsúlyozta Máté Bence, aki a megnyitót követően fotóalbumát dedikálta, illetve késő estig beszélgetett az érdeklődőkkel.