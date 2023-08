Cserkésztábor a Szénégető-pusztán

Következő írásunk

Leállítja helyi roncsautóprogramját – melynek alapján a hétfőn rajtolt országos változatot is kidolgozta a szaktárca – Sepsiszentgyörgy, mivel már nincs értelme saját forrásokat fordítaniuk olyasmire, amit az állami költségvetésből nyolcvan százalékban fedeznek – jelentette be sajtóértekezletén Antal Árpád. A megyeszékhely polgármestere azt is ismertette, hogy a sepsiszentgyörgyi program 2021-ben történt beindítása óta hány idős járművet sikerült leadatni, milyen hatással volt a kezdeményezés a járművek számának növekedésére, illetve a parkolóhelyhiány enyhítésére.