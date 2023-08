Leállítja helyi roncsautóprogramját – melynek alapján a hétfőn rajtolt országos változatot is kidolgozta a szaktárca – Sepsiszentgyörgy, mivel már nincs értelme saját forrásokat fordítaniuk olyasmire, amit az állami költségvetésből nyolcvan százalékban fedeznek – jelentette be sajtóértekezletén Antal Árpád. A megyeszékhely polgármestere azt is ismertette, hogy a sepsiszentgyörgyi program 2021-ben történt beindítása óta hány idős járművet sikerült leadatni, milyen hatással volt a kezdeményezés a járművek számának növekedésére, illetve a parkolóhelyhiány enyhítésére.

Antal Árpád felidézte, hogy az önkormányzat több mint két éve indította a programját, amelyből Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter országosat „varázsolt”, és amely nagy nehezen hétfőn beindult. Beszámolt arról, hogy az elmúlt több mint két év alatt összesen 1291 kérés futott be a városházára, ezekből 1184-et fogadtak el, 102-t elutasítottak, nyolc esetben pedig a jóváhagyást követően az igénylő visszavonta a kérelmet. A jóváhagyottak közül 970 esetben már megtörtént a gépkocsik leadása és a kifizetés is, néhány pedig folyamatban van, ugyanis még az előző héten is érkeztek kérések. A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy öt olyan esetük is volt, amikor az igénylők öt évnél fiatalabb használt járművet adtak le, tőlük a 3000 lejes összeget visszavette a város.

Az elöljáró azt is ismertette, hogy összesen 12 darab, az 1970-es években gyártott járművet adtak le, a legidősebb 1972-ből származó volt. Az 1980-as évekből származó gépkocsikból 52-t adtak le, az 1990-es évekből 409-et, míg a 2000-es évekből 698-at. A legfiatalabb leselejtezett személyautó 2010-es gyártású volt.

Antal Árpád kitért az országos és a sepsiszentgyörgyi program közötti különbségekre. Az egyik ezek közül, hogy a minisztérium a jogi személyeknek nem ad lehetőséget a részvételre. Emellett az érdekelteknek nem az önkormányzatnál kell jelentkezniük, hanem a Környezetvédelmi Alap honlapján regisztrálniuk, majd azt követően felkeresni a városházát. Egy másik eltérés, hogy a gépjárműnek hosszabb ideje kell a leadás mellett döntő tulajdonában lennie, mint az önkormányzati programnál volt, azaz öt éve, illetve a sepsiszentgyörgyi változattal ellentétben nem a tíz évnél idősebb, hanem a 15 évnél korosabb gépkocsikat lehet az országos program révén leselejtezni. A többi feltétel nagyjából hasonló. Antal Árpád szerint az elkövetkezőkben dől majd el, hogy az országos program mennyire bürokratikus, a megyeszékhelyen az elbírálást sikerült gördülékennyé tenni, az ügyintézési határidők legtöbb ötnaposak voltak, a jármű leadása volt az egyetlen, amire kilencven nap állt a kérelmező rendelkezésére.

Újságírói kérdésre a polgármester elmondta, hogy az önkormányzati program nem állította meg a gépkocsik számának növekedését, de ennek ütemét mérsékelte. Összehasonlításképp a két csúcsévhez képest – 2008-ban 1732-vel lett több helyben bejegyzett gépkocsi a városban, illetve 2016-ban 1423-mal – 2022-ben már csak 158 volt a növekedés, idén július 31-ig pedig 260. A megyeszékhelyen bejegyzett gépkocsik száma 22 481 volt tegnap reggel kilenckor, amihez még hozzájön több mint 2000 12 tonna alatti haszonjármű, 564 motorbicikli, 142 busz, 69 mikrobusz és 128 hajó. A lízingelt járművek nem szerepelnek a nyilvántartásban, mert azok sok esetben a fővárosban vagy Ilfov megyében vannak bejegyezve. Antal Árpád szerint emellett azokkal is számolni kell, akik más településen élnek, de bejárnak a városba, járműveik ugyanis napközben szintén az itteni forgalmat terhelik.

Szintén a sajtó érdeklődésére Antal Árpád azt is elmondta, hogy további parkolóhelyek létesítése csak a zöldövezet kárára lehetséges, emellett zöldmezős beruházásra (azaz nulláról indulva, szabad területen építkezve) nincs lehetőség. Úgynevezett barnamezősről lehet szó, emeletes parkolóházak építését már kezdeményezték, például a központi piac környékén. A polgármester szerint ugyanakkor azzal a mentalitásbeli problémával is szembesülnek, hogy az emberek egy része két-három gépkocsit is tart, a parkolási problémák megoldását pedig az önkormányzatra hárítják.