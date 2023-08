Súlyos a helyzet, ilyen nem volt még a városban – így fogalmazott Antal Árpád polgármester kedd délutáni sajtótájékoztatóján, melyet a Sepsiszentgyörgyöt hétfő óta sújtó, elhúzódó áramszünet kapcsán hirdetett meg. A lehetséges megoldásokat keresve a városvezető korábban összehívta a helyi sürgősségi bizottságot is, a megbeszélésre meghívták az áramszolgáltató igazgatóját is, akitől tájékoztatást kértek a kialakult helyzetről. Kiderült, az áramszünet mintegy 12 ezer sepsiszentgyörgyi háztartást, hozzávetőlegesen a város felét érintette.

Ilyen ügyben korábban még nem kellett összehívni a helyi sürgősségi bizottságot – mutatott rá Antal Árpád, és erre a lépésre azért volt szükség, hogy kiderítsék, mekkora a probléma. „Kiderült – és ez rossz hír – hogy nagy a gond” – mondta, ezért kérte már hétfő óta Józsa Csabát, az áramszolgáltató helyi igazgatóját, hogy tájékoztassa, illetve azt is közölje, hogy várhatóan mikor oldódik meg ez a kellemetlen helyzet, hiszen a lakossággal is tudatni kell ezt. Antal Árpád szerint Józsa Csaba – aki a terepmunka miatt nem vehetett részt a sajtótájékoztatón – közölte, ilyen súlyosságú meghibásodással nem szembesült, mióta a szolgáltató helyi kirendeltségét vezeti, a gondok pedig a középfeszültségű hálózatból erednek. A polgármester szerint a találkozón világossá vált, hogy a kialakult helyzet meghaladja a megye problémamegoldó képességét, az Electrica pedig már segítséget is kért és kapott Hargita és Brassó megyéből, és amennyiben a három megye szakemberei nem boldogulnak, akkor segítséget kérnek Maros és Kolozs megyéből is. Hangsúlyozta, az Electrica képviselője nem tudott pontos időpontot mondani annak kapcsán, hogy mikorra sikerül befejezni, várhatóan meddig tart még a hibaelhárítás. Antal Árpád jelezte azt is, hogy hétfőn este a Szemerja negyedben, illetve kedden a városközpontban is transzformátorház gyulladt ki, ami csak tovább fokozta a nehézségeket. „Az Electrica igazgatója közölte, minden erejükkel, Hargita és Brassó megyei kollégáikkal a helyzet megoldásán dolgoznak” - mutatott rá a polgármester.

A probléma nagyságát érzékeltetve a városvezető elmondta, az áramkiesés 12 ezer sepsiszentgyörgyi háztartást érintett, néhol csak rövidebb ideig, míg másol hétfő óta nincs áram, és van, ahol megszakadt, majd bizonyos idő után helyreállt a szolgáltatás. Jelen pillanatban 54 transzformátorállomás van ellátás nélkül (a városban található 210-ből – szerk.megj.), a három megyében pedig összesen 5 olyan generátor van, ami egy ilyen állomás ellátását át tudná venni. A polgármester szerint a megyei sürgősségi felügyelőség is besegített áramfejlesztővel, és hoztak Brassó és Hargita megyéből is. Az Electrica igazgatója szerint hétfőről keddre virradó éjszaka 5 transzformátorállomásnál nem volt áram, a polgármester ezért azt kérte, hogy próbálják meg ezeket generátorokkal felszerelni, hogy az érintett háztartásoknak nem kelljen még egy éjszakán át áram nélkül maradniuk.

Antal Árpád ugyanakkor a kárpótlás kérdésére is kitért. Elmondta, a szolgáltató vezetőjétől megtudták, erre két lehetősége is van a lakosságnak: amennyiben elektromos berendezés károsult az áramkiesés miatt, a panaszt az Electrica Oltmező utcai székhelyén kell benyújtani. Egy érvényben lévő jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy amennyiben egy megyeszékhely esetében 4 óránál hosszabb az áramkiesés, akkor 30 lej kártérítést fizetnek az érintetteknek.

A polgármester jelezte, szóba került a hasonló meghibásodások jövendőbeli lehetősége is, melynek kapcsán Józsa Csaba jelezte: az egyik probléma a középfeszültségű hálózat kora – egy 70 éves rendszerről van szó –, azonban most zajlik egy beruházás, amelyre az önkormányzat engedélyét is megszerezték, és amely a hálózat cseréjének 15 – 20 százalékát megoldja. A következő hat évben a fennmaradó rész felújítását is megoldják. Ez várhatóan újabb munkálatokat jelent majd a városban, és előfordulhat, hogy ott kell majd dolgozni, ásni, ahol éppen most zajlik felújítás, „de ha nem fogjuk megengedni a szolgáltatónak, hogy ezt megcsinálja, akkor olyan helyzetekkel találkozhatunk, mint amiben most vagyunk” – fogalmazott Antal Árpád, aki azt kérte a városlakóktól, legyenek kissé türelmesek, ha ilyen beruházásokat látnak, „hiszen ezek a mind mi érdekünkben történnek” – tette hozzá.

A városvezető elmondta, az áramszünet miatt az egyéb közszolgáltatások biztosítása jelenleg nincs veszélyben, a nagyobb, fontosabb létesítmények, így a kórház is rendelkeznek generátorokkal. Összegzésként elhangzott, arra kérte Józsa Csabát, tájékoztassa az önkormányzatot a helyzet alakulásáról, hogy a városháza a továbbiakban a lakosságot is tájékoztatni tudja.