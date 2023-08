Több változás is történt az elmúlt időszakban a park területén, végre betagolhatják azt a közel egyhektáros területet is, melyet sokáig egy mezőgazdasági vállalkozás bérelt, és nem tartozott a létesítményhez, emellett egy jelentősebb infrastrukturális beruházás is zajlik. Az önkormányzat másfél kilométerrel kibővíti a park úthálózatát. A frissen épülő útszakasz a Szépmezőn átvezető országútba torkollik, és az ősz folyamán egy körforgalmat is kialakítanak az Eurotrade csoporthoz tartozó Danubius Truck júliusban felavatott telephelyének szomszédságában. A park területén futó új bekötőút hátranyúlik a park határáig, majd visszakanyarodik és a már meglévő régi úthálózatba kapcsolódik be. A beruházás a közművesítést is magában foglalja. Jelzett út mentén található az a terület, amelyet a város átvett az ipari parktól, és ott épül a közszállítási vállalat, a Multitrans székhelye. Amikor ez elkészül, a terület továbbra sem kerül vissza a parkhoz, ám az úthálózat bővítését úgy tervezték, hogy a közszállítási vállalatot is kiszolgálja. A területen álló régi romos épületeket – istállókat – lebontották, és elkezdődött a majdani székhely építése, jelenleg az alapozásnál tartanak. Miklós Zoltán és Petroczki Géza azt is elmondta, hogy a park energiaellátását az önkormányzat már korábban kibővítette, két nagy teljesítményű transzformátort helyeztek üzembe, ezáltal most kis túlzással bármilyen energiaigénnyel jelentkező beruházót ki tud szolgálni a park. Egy másik építkezés a sepsiszentgyörgyi Közüzemek székhelyének kialakítása, ez a vége felé tart, a vállalat az ipari park egyik csarnokát bérli már jó ideje, illetve az adminisztratív részleg a létesítmény főépületé­ben működik.

Tizenöt vállalkozó, újabbak jönnek

Ha a két önkormányzati céget is beleszámolják, naponta mintegy háromszázötven személy jár munkába az ipari parkba. Ebből a magánvállalkozások több mint 150 embert foglalkoztatnak. Jelenleg 15 vállalkozás működik itt, ezek egy része már több éve jelen van, de jöttek újabbak is. A Lucretia Schooner sörfőzde, a Sebago Mob bútorgyár, a Biofarm, valamint a W For Wameleon dizájncég régebbi ügyfelek. A Biofarm már évekkel ezelőtt öt egykori istállóépületet is átvett a területtel egyetemben, ezeket lassan teszik rendbe, ígéretük szerint két éven belül végeznek az összes korszerűsítésével. Az egészségügyi hulladékot semlegesítő AKSD Románia telepe is már több mint egy éve üzemel. Továbbá a sepsiszentgyörgyi Baumeister építkezési vállalat hozott létre egy telepet a parkban, illetve egy moldovai vállalkozás közel egy hektárt vett bérbe, ahol napelemeket előállító üzemet hoznak létre. Az egyik egyértelmű sikertörténet a tavaly betelepült, villanypásztorok gyártásával foglalkozó Agro Electrosistems Kft., amely máris kinőtte az eredetileg bérelt területet, bővítését tervezik. Egy másik vállalkozás a kávéforgalmazással foglalkozó ECD, mely még ebben az évben nekilát az építkezésnek.



Lassan betelik

A legtöbb kis területet már bérelik, így 15 és 60 ár közötti bérbe adható terület már nincsen. Jelenleg egy 2,2 hektáros terület övezeti rendezési tervét készítik, amely kisvállalkozó-övezetként működik majd, hogy a kisebb parcellákért érdeklődő ügyfeleket is ki tudják szolgálni. Ide elviekben egy csarnokot is építhetnek. A közepes parcellák közül még csupán két 3,4 hektáros terület áll az érdeklődők rendelkezésére. Egyelőre a potenciális ügyfelek a támogatási lehetőségekre várnak (például a helyreállítási alap kiírásaira) – tudtuk meg. Egy hatezer négyzetméteres terület szabad még, továbbá a Danubius Truck telephelyének szomszédságában, szintén a főút mentén helyezkedik el a park legértékesebbnek számító területe, mely közel öt hektár. Ide várhatóan egy nagy beruházó fog érkezni – sorolta a tervezett változásokat Miklós Zoltán és Petroczki Géza.

Tervek, elképzelések

Petroczki Géza szerint középtávon arra törekednek, hogy a parkban egy önálló energetikai hálózatot alakítsanak ki, emellett a víztorony kapcsán elkészítették a szakfelmérést, és amennyiben használható, akkor felújítják, és a park vízrendszerének részévé teszik. Az új érdeklődők egyébként mind valamilyen környezetvédelmi technikával érkeznének, a hulladék feldolgozását célzó beruházást terveznek. Ezekhez energia és víz kell. Petroczki Géza szerint azt tapasztalják, hogy a megyén kívülről érkező beruházók úgy vélekednek, Háromszéken kevésbé körülményes, bürokratikus a megtelepedés az ipari parkban, hatékonyabb az ügyintézés. Az már most egyértelmű, hogy a 28 hektár sokáig nem lesz elég, bővíteni kell a parkot. A vidombáki reptér beindulásával azt várják, hogy a beruházók a sepsiszentgyörgyi ipari parkot is megcélozzák, emellett a terelőút elkészülte is kihat majd Szépmező megítélésére. A bővítés egy hosszabb folyamat, újabb területeket kell bevonni, betagolni a meglévő létesítménybe, megszerezni az ipari park minősítést, közművesíteni. A távlati cél, hogy összesen nyolcvan hektárra növeljék a park területét.