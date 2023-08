Növekvő forgalom

A Termene.ro elemzése szerint tavaly az éves zárómérleget leadó cégek száma meghaladta a 810 ezret (ötéves csúcs), üzleti forgalmuk pedig a 2400 milliárd lejt közelíti. Ugyanakkor a megvalósított nyereség tekintetében is rekordok dőltek meg. Ha 2020-ban még a cégek össznyeresége először lépte át a 100 milliárd lejes határt, 2021-ben 149 milliárd, tavaly pedig 204 milliárd lej volt, vagyis évente ötven százalékkal bővült.

A nyereségráta tekintetében is jelentős emelkedést lehetett mérni, ami az idézett forrás szerint annak tudható be, hogy a cégek nem csupán a nyersanyagok árának emelkedésével megegyező mértékben drágították termékeiket. Ugyanakkor a főként Ázsiából érkező munkaerő által generált alacsonyabb költségszint is növelte a nyereségességet. Az elemzés megjegyzi, hogy a növekvő tendencia idénre is megmaradhat, folytatódik az olcsó munkaerő arányának növekedése, az energiaárak csökkenése pedig nem hozza majd a termékek árának hasonló mérséklődését.

A világjárvány kezdete óta tavaly először történt meg, hogy a betöltött állások száma az előző évhez képest nem csökkent, a magánszektorban 4,01 millió fő dolgozott, ám a regisztrált foglalkoztatottak száma továbbra is alacsonyabb, mint 2019-ben, amikor 4,12 millió alkalmazottat jegyeztek.