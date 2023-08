I. Erdővidéki gazdatalálkozó és gépkiállítás

Augusztus 26-án, szombaton Baróton megrendezésre kerül az I. Erdővidéki gazdatalálkozó és gépkiállítás. A részletes program: 9.30-tól gyülekező a technikai keresztútnál, 10.30-tól traktoros felvonulás, 12 órától gépkiállítás, további programok a baróti Városligetben. Az eseményen sor kerül felvonulásra, mezőgazdaságigép-bemutatóra, traktor-próbavezetésre, drónbemutatóra, ügyességi versenyekre. valamint kerekasztal-beszélgetésekre is. A rendezvényen nyereményjáték is lesz, a szerencsés tombolanyertes egy bárányt vihet haza. Felkérik a résztvevőket, hogy a gépkiállításra vigyék el azt a traktort vagy mezőgazdasági gépet, amellyel dolgoznak.

Kiállítás

TÁRLATZÁRÓ FOGLALKOZÁSOK. Az Erdélyi Művészeti Központ két kiállítása zárul a héten. A földszinten látogatható Ady József, a harmadik emeleti kiállítótérben Jándi Dávid kiállítása augusztus 26-ig, szombatig tart nyitva: péntekig 9–17 óra, valamint szombaton 10–16 óráig. A hét végén több művészetterápiás és múzeumpedagógiai foglalkozással is várják az érdeklődőket. Ma 17 órától a 6–9 év közötti gyermekeket várja Jakab Zsuzsanna pedagógus a Varázsműhely #7-be, amelyen interaktív játékokat próbálhatnak ki, mesét hallgathatnak, majd rajzolhatnak Jándi Dávid festőművész tárlatához kapcsolódva. Pénteken 17 órától felnőttek számára Hol jársz itt, ahol a madár se jár? címmel, szombaton 11 órától a 9–13 év közötti gyerekek számára A halak eredete címmel Kolumbán Hanna vizuális művész tart festészeti és kollázstechnikákat is bemutató műhelyfoglalkozásokat az Ady József-kiállításban. A tevékenységeken való részvétel ingyenes, azonban a szervezők kérik, hogy jelezzék részvételi szándékukat a 0736 350 376-os telefonszámon vagy az emuksepsi@gmail.com e-mail-címen.

Zene

SZABADTÉR A VIGADÓNÁL. Évadnyitásra hangolódva akusztikus gitárestekre várják az érdeklődőket ma és pénteken a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ szervezésében a Vigadó előtti térre. Ma 20 órától Gáspár Claudius, pénteken 20 órától Demeter Eli gondoskodik a jó hangulatról.

NYÁRESTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi református vártemplom nyári színpadán augusztus 25-én, pénteken 19 órától az Öt nyáresti koncert keretében Zorán-dalok csendülnek fel helyi előadók, zenészek, valamint a vártemplomi kórus bemutatójában. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsorán: 16 órától Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18 órától Oppenheimer (magyarul beszélő), 18.30-tól Halálos iramban 10. (magyarul beszélő), 21 órától A félelem fészke (román feliratos), 21.15-től Mások gyerekei (román feliratos).

Színház

ÖNÁLLÓ EST. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban szeptember 18-án 19 órától Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színész Hogyan értsük félre a nőket 2. című önálló estjét láthatják. Jegyet a bilete.ro honlapon lehet vásárolni.

Hitvilág

BÚCSÚS SZENTMISE BÁLVÁNYOSON. Augusztus 26-án, szombaton 16 órától újra búcsús szentmisére kerül sor a felújított bálványosi Szűz Mária-kegyhelynél.

Képernyő

TVR CULTURAL. Ma 14.30-tól: Több, mint recept – Egy gyergyószentmiklósi kézműves cukrászlaborban Madaras Gizella Alíz új hullámos finomságai ejtik rabul a látogatót. A szemünk láttára meg is születik a finomra hangolt, nemes Pavlov-desszert. A habcsók sütési ideje alatt sikerült megtudni Alíz­ról és elegáns süteményeiről is egyet-mást, így lett a riportból „több, mint recept”. ♦ Klasszikus zene.

II. Várfesztivál Nagyajtán

A Jurta Egyesület második alkalommal szervezi meg a már régen megálmodott Várfesztivált augusztus 26–27-én Nagyajtán a 15. században épült unitárius vártemplom udvarán. A fesztiválra a belépés ingyenes. A rendezvény partnerei a Nagyajtai Unitárius Egyházközség és Nagyajta Község Polgármesteri Hivatala. A részletesebb programot holnapi lapszámunkban közöljük.

Röviden

A HŐSÖKRE EMLÉKEZNEK AZ ÚZVÖLGYÉBEN. A sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezete szervezésében augusztus 26-án, szombaton autóbuszos utazást szerveznek Úzvölgyébe, hogy az ott található katonatemetőben leróják tiszteletüket az I. és II. világháborúban elesett hősök emléke előtt. Indulás szombaton 7 órakor. Visszaindulás kb. 15 órakor. Az út költsége 50 lej személyenként. Az érdeklődők ma estig jelentkezhetnek a

0742 413 269-es telefonon (Bucsi Zsolt Tamás lelkipásztor).

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Felsőrákoson, pénteken Bibarcfalván és Bodosban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

TÁJÉKOZTATÓ. A Volt Politikai Foglyok Kovászna megyei szervezete értesíti tagságát, valamint az 1990/118-as kárpótlási törvény kedvezményezettjeit, hogy ma 10 órától Baróton a kultúrház kistermében ismertetőt tartanak a törvény alkalmazásáról, annak módosítási lehetőségeiről. Ez alkalommal tagsági díjat, adományt is lehet fizetni a szervezet javára.

ASZFALTOZÁS, PARKOLÁSI TILALOM. Megkezdődött a régi aszfaltréteg felmarása a Stadion utcában a Kórház és Vasile Goldiș utca közötti szakaszon. Pénteken a Grigore Bălan tábornok úton az 1918. december 1. út és Csíki utca közötti szakaszon is elkezdik a régi aszfaltréteg eltávolítását. A munkálatok érdekében ebben az időszakban tilos a gépjárművek parkolása az említett útszakaszokon, az autóforgalmat pedig korlátozzák, de nem zárják le teljesen – tájékoztatott a városháza.

INGYENES BICIKLISZÁLLÍTÁS. A Multi-Trans Rt. sugásfürdői járatain bicikli szállítására biztosítanak lehetőséget, az autóbuszokhoz biciklitartó utánfutót csatlakoztatnak. A szolgáltatás kezdetben próbaüzemként érhető el, a próbaidőszakban a bicikliszállítás az utasok számára ingyenes. A Multi-Trans arra kéri utasait, osszák meg tapasztalataikat és észrevételeiket, segítve a szolgáltatás további fejlesztésében.

ÖNKÉNTES KÍSÉRŐKET TOBOROZNAK. Az új tanévben is működik Sepsiszentgyörgyön a Lábbusz: önkéntesek szervezett csoportokban gyalog kísérik iskolába a diákokat. A program kezdeményezői a járatok újraindításához, működtetéséhez önkénteseket keresnek. Aki kipróbálná magát a Lábbusz sofőrjeként, a 0744 830 819-es telefonon vagy a kincso.szekely@sepsi.ro e-mail-címen jelentkezhet.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi helyi rend­őrség a 0739 886 992-es WhatsApp-számon, illetve a 0800 800 767-es ingyenes telefonszámon hívható.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 407 231). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

Film

ANIMÁCIÓS DOKUMENTUMFILM JELENT MEG SZENT ISTVÁNRÓL. Szent István király teljes életművét feldolgozó animációs filmet készített az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány. Az augusztus 19-i Esztergomi Szent István Napokon tartott premier után augusztus 20-tól érhető el a teljes alkotás az Autentika YouTube-csatornán. István király elévülhetetlen érdeme, hogy egységbe kovácsolta a Kárpát-medencét, új típusú államot alapított, amellyel csatlakozott a keresztény Európához. A vármegyerendszerrel együtt összes püspöksége túlélte az elmúlt ezer év minden viharát. Kimagasló országszervező tevékenysége és máig tartó hatása miatt döntött úgy az Autentika, hogy feldolgozza az életét.