Bővült Sepsiszentgyörgy költségvetése

4,7 millió lejjel egészítette ki idei költségvetését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a hétfői rendkívüli tanácsülésen. Egyúttal a befolyt összegek felhasználásáról is döntöttek: bő 3 millió lejt működési költségekre fordítanak, közel 1,7 milliót pedig fejlesztésekre.

A legnagyobb tétel, összesen 1,75 millió lej hitelrészletek, illetve kamatok törlesztésére megy; ezeket a kölcsönöket a külső pályázatokban elnyert beruházások önrészének biztosítására vette fel a város. Egymillió lejt fordítanak a sportprogramok támogatására, összesen közel 750 ezer lejt különféle tagsági díjakra, 327 ezer lejt pedig a Petőfi-szoborra. Három tanintézmény is kap a kiegészítésből: a Székely Mikó Kollégium 321 ezer lejt a falak kiszárítására, a Váradi József-iskola 8700 lejt kisebb javításokra, és közel 48 ezer lejt a hőszigetelési tervekre, a Puskás Tivadar Szakközépiskola 54 ezer lejt javításokra. 151 ezer lejre területeket vásárolt az önkormányzat (az egykori Lux mozi szomszédságában), 145 ezret a Kis utca korszerűsítési tervére fordítanak, közel 92 ezret az állomási szobor mögötti parkoló rendbetételére, 72 ezer lejt pedig a helyi roncsautóprogram önrészére.

A hétfői online tanácsülésen a költségvetés-végrehajtási számokat is elfogadta a testület, ezek szerint a januárban tervezett 261,9 millió lejes bevételhez képest az első fél évben (június 30-ig) 26,9 millió lejjel több folyt be, így az éves keret 288,2 millióra bővült. Ebből az első hat hónapban 111,7 millió lej futott be (84,2 millió működési, 33,5 millió pedig fejlesztési célokra), ami 41,7 százalékos megvalósítás. A kiadások alacsonyabban maradtak: a bevételekből 111,6 millió lejt költöttek el (81,4 milliót működésre, bő 30 milliót pedig fejlesztésre), ami 38,72 százalékos végrehajtást jelent éves szinten. Az állami költségvetésből összesen közel 31,6 millió lejt kapott Sepsiszentgyörgy; a legtöbbet, 14,6 milliót európai uniós vagy más külső finanszírozási programokra, 13,4 milliót pedig az áfavisszaosztásból.

Harmadik helyen az egészségügyi szubvenciók állnak 1,3 millió lejjel (de egészségügyi célokra külön is kiutaltak még 88 800 lejt), a negyediken pedig a PNDL-programban elindított helyi fejlesztések közel egymillió lejjel. Nagyobb összeg, 651 ezer lej jött még a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó befektetésekre, a két legkisebb összeg pedig a fafűtés támogatására (58 ezer lej), illetve a medvetámadások kivédésére (23 688 lej). A féléves költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat a város által finanszírozott intézményekről (a Tamási Áron és az Andrei Mureșanu Színházról, illetve a Kónya Ádám Művelődési Házról) a következő összesített adatokat tartalmazza: a művelődési intézmények bő egymillió lejes saját bevételük mellé 8 millió lejes támogatást kaptak, a tanintézmények saját bevételei összesen 2,5 millió lejre rúgnak, a helyi rendőrségnek pedig nincsenek saját bevételei, fenntartására közel 1,9 millió lejt fordított Sepsiszentgyörgy önkormányzata.