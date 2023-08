Digitális persely

Digitális perselyeknél is lehet pénzadományt hagyni az egyház számára több erdélyi római katolikus templomban – ismertette Veres Stelian, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye gazdasági igazgatója.

Elsőként a gyulafehérvári székesegyházban vezették be, hogy bankkártyával adományt hagyhatnak a hívek, templomot látogatók, utána a kolozsvári, főtéri Szent Mihály-templomban, illetve a piarista és ferences templomban vezették be a digitális perselyeket. Mára már a csíksomlyói kegytemplomban, a brassói ferences templomban és a Székelyudvarhely melletti Máréfalva római katolikus templomában is megteremtették az új adományozási lehetőséget. A Romkat.ro egyházi portálon közzétett indoklás szerint az érsekség a digitális perselyek felszerelésével kíván igazodni ahhoz, hogy egyre kevesebb embernél van készpénz.