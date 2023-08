Továbbra is keresett a sepsiszentgyörgyi városi strand, a létesítményt a nyitás óta e hét elejéig eltelt időszakban több mint harmincezren keresték fel, a vendégek közül sokan más megyékből érkeznek. Ott jártunkkor az áramszünet ellenére is nagyjából telt ház volt. A körülmények összességében rendben vannak, pár hiányosságot észre lehet venni, ennél szembeötlőbbek viszont a létesítmény viszonylag magas árai. A kisebb problémák ellenére a fürdőzni, kikapcsolódni vágyóknak továbbra is egy jó választás lehet a strand, és sokan élnek is a lehetőséggel.