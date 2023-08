Az első robbanás után a hatóságok azt közölték, hogy egy ember (infarktusban, égési sérülései nem voltak) meghalt, hét ember súlyos égési sérüléseket szenvedett, a többméteres lángok pedig a töltőállomás tartályairól egy lakóházra is áterjedtek, ezért az DN1A jelzésű főutat lezárták és megkezdték a környéken lakók kitelepítését.

Csaknem két órával később újabb robbanás következett be a töltőállomáson, miközben a nagy erőkkel helyszínre érkezett tűzoltók a lángok továbbterjedését próbálták megfékezni. További 50 személy ebben a robbanásban sérült meg, közülük hármat a târgoviştéi kórház sürgősségi osztályára, 47-et bukaresti egészségügyi intézményekbe vittek. A sérültek közül 43-an belügyi alkalmazottak: 39 tűzoltó, két rendőr és két csendőr.



A tűzoltók szabályosan jártak el

Raed Arafat, a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője vasárnap elmondta, az első robbanás után Bukarest-Ilfov megye tűzoltóparancsnokai irányították a beavatkozást, majd a helyszínre érkezése után ő maga vette át a parancsnokságot. A tűzoltók szabályosan jártak el az első robbanás után: a tűz terjedésének megakadályozására, a lakosság kimenekítésére és a károk mérséklésére koncentráltak. A tüzet ugyanis nem is próbálhatták meg teljesen eloltani mindaddig, amíg a gáz el nem égett. A következő tartály felrobbanását az ilyenkor szokásos eljárás szerint úgy igyekeztek megakadályozni, hogy megpróbálták lehűteni, ehhez három tűzoltórobotot vetettek be, hogy minimálisra csökkentsék a személyi sérülés veszélyét, és amikor a robotok működésbe léptek, a tűzoltók visszavonultak a helyszínről. „Azonban sajnos a tartály felrobbant” – tette hozzá. Kifejtette, a tűzoltóknak és a csendőröknek a beavatkozás közben azzal is foglalkozniuk kellett, hogy távol tartsák a sajtó képviselőit a helyszíntől, mert különben „sajnos újságírók is lettek volna az áldozatok között”.

A crevediai szerencsétlenség ügye időközben a bukaresti katonai főügyészséghez került, amely jelenleg azt igyekszik kideríteni, hogy betartották-e a szabályos eljárást a tűzoltói beavatkozás során.



A második áldozat

Vasárnap meghalt a szerencsétlenség egyik sérültje is: az elhunyt nő annak a férfinak a felesége, aki szívrohamban hunyt el szombaton a robbanás helyszínén. A nő halálát égési sérülések okozták, testfelületének mintegy 95 százalékán megégett. „Ilyenkor a túlélés esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő” – magyarázta Raed Arafat.

Arafat beszámolt arról is, hogy vasárnap délután további öt sérültet szállítanak külföldi kórházakba: egyikük bécsi, kettő grazi, kettő berlini egészségügyi intézménybe kerül. Korábban másik négy sérültet brüsszeli, illetve milánói kórházakba szállítottak a hadsereg C-27J Spartan típusú repülőgépei.

Az egészségügyi minisztérium vasárnapi közleménye szerint a crevediai autógáz-töltőállomásnál történt robbanások 26 sérültjét ápolják a bukaresti sürgősségi kórházban, 11 sérültet a Bagdasar Arseni Kórházban. Mindkét egészségügyi intézményben három-három beteg van lélegeztetőgépen. A sürgősségi kórházban fekszik az első robbanás három civil áldozata is, akik olyan súlyos állapotban vannak, hogy nincs mód az elszállításukra. Az égési sérülteket kezelő kórházban két pácienst ápolnak a plasztikai sebészeti részlegen; a fővárosi egyetemi kórházban és az Elias Kórházban egy-egy sérült van. Mind a négy páciens állapota stabil.

A hatóságok véradásra kérték fel a lakosságot, vasárnap délig mintegy 900 személy válaszolt a felhívásra. Médiajelentések szerint a Crevedián keletkezett tűz sűrű, fekete füstfelhőjét Bukarest felé fújta a szél, a környezetvédelmi ügynökség szakemberei azonban közölték: a légszennyezési mérőállomások adatai szerint nem növekedett meg a főváros levegőjében a veszélyes anyagok koncentrációja.



Három éve engedély nélkül működött

A crevediai autógáz-töltőállomást üzemeltető cég három bírságot kapott 2020-ban, majd a részvényesek az egység bezárásáról döntöttek – nyilatkozta vasárnap a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) munkatársa. Benone Gabriel Duduc vezérőrnagy elmondta, a Dâmboviţa megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 2011 októberében állította ki a tűzvédelmi engedélyt az LPG-állomás működtetéséhez. 2020 júliusában egy feljelentés nyomán előre be nem jelentett ellenőrzést végeztek a létesítménynél, és megállapították, hogy az nem tesz eleget azoknak a biztonsági követelményeknek, amelyek alapján korábban megkapta az ISU jóváhagyását. A katasztrófavédelem ezért visszavonta a jóváhagyást, és 10 ezer lejes bírságot szabott ki a cégre, mivel engedélyekkel nem rendelkező felszerelést használtak az LPG egyik tartálykocsiból a másikba történő átszivattyúzásához. A tűzvédelmi engedély visszavonásáról tájékoztatták a prefektusi hivatalt, a cégbíróságot, a megyei tanácsot, az állami építésfelügyeleti hatóságot, a környezetvédelmi ügynökséget és a crevediai önkormányzatot is – magyarázta.

Az IGSU képviselője hozzátette, 2020 szeptemberében újabb bejelentetlen ellenőrzést végeztek, amelynek során megállapították, hogy a létesítmény továbbra is működik. A tevékenység tűzvédelmi engedély hiányában történő folytatása miatt 30 ezer lejes, egy szintén engedély nélküli tartály használata miatt pedig további 10 ezer lejes bírságot kapott a cég.

Ezt követően, szeptember 30-án a vállalat részvényesi közgyűlése a crevediai egység bezárásáról döntött. A határozatról értesítették a cégbíróságot, amely aztán tájékoztatta a katasztrófavédelmet is az egység bezárásáról.

Arra a kérdésre, hogy miért nem derült fény azóta a létesítmény jogellenes működésére, Benone Gabriel Duduc azt mondta, a katasztrófavédelemnek csak a járműveket kiszolgáló LPG-állomás engedélyezése tartozott a hatáskörébe, a vállalat egyéb tevékenységének engedélyezése nem.