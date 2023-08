Úzvölgyi megemlékezés

A Székelyhon többtucatnyi fotóval illusztrált tudósítása szerint a határvédő hősök előtt tisztelgő zászlófelvonáson, ünnepi beszédeken, ökumenikus istentiszteleten több százan vettek részt. Birtalan Sándor, a községhez tartozó úzvölgyi katonatemetőt gondozó Csíkszentmárton polgármestere rámutatott: a határvédő székelyek leszármazottjai évtizedek óta rendszeresen kijárnak a sírkertbe, hogy nagyapáik, dédapáik bátor helytállására emlékezzenek, nem úgy, mint azok, akik „rátelepedtek” sírjaikra, és „megpróbálják átírni” a történelmet. „Négy éve már annak, hogy az úzvölgyi hősök álmát időnként hangoskodók zavarják meg, és valótlanságokat akarnak bizonyítani. Nekik üzenjük, hogy mindegy, hányszor rúgnak belénk: erőt a felálláshoz, erőt a folytatáshoz, a kiálláshoz nekünk a Jóisten ad, mert Ő mindenek felett van. Erőt ad hitünk megvallásához, reményünk erősítéséhez, mi pedig benne bízva tesszük a dolgunkat” – idézte a Székelyhon a településvezetőt.

A Maszol. ro hírportál beszámolója szerint nyugalomban, incidensek nélkül telt a hagyományos megemlékezés az úzvölgyi katonatemetőben, annak ellenére, hogy a Calea Neamului (Nemzet útja) nacionalista szervezet vezetője, az úzvölgyi temetőrongálás vezéralakja, Mihai Târnoveanu korábban videóüzenetben biztatta híveit arra, hogy „jól látható módon” vegyenek részt a szombati magyar megemlékezésen, hogy megvédjék az általuk júliusban engedély nélkül kihelyezett 150 fakeresztet. A Calea Neamului vezetője a magyar elöljáróknak, résztvevőknek is üzent, kijelentve, hogy „bármilyen hibás lépésnek következménye lesz”. Mint mondta, készek tüntetéseket szervezni, bírósági eljárásokat indítani a katonatemetőben a magyar közösség által felállított 600 fakereszt ellen, mivel szerintük ezek sem rendelkeznek a román hadisírgondozó (ONCE) engedélyével.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szombati megemlékezésen bejelentette, a 150 illegálisan állított fakeresztet is kiszedik, de fontos, hogy ezt törvényes úton tegyék meg. Az RMDSZ-es elöljáró közösségi oldalán is azt ígérte: el fogják érni, hogy a fakereszteket véglegesen eltávolítsák. „Továbbra is kitartunk amellett, hogy az úzvölgyi temető nem lehet folyamatos cirkuszok helyszíne, és az egyetlen út a törvényes út. (...) Fontos kihangsúlyozni: ez nem román–magyar cirkusz! Román ajkúak egy szélsőséges csoportja borzolja az indulatokat, akikkel a románság többsége sem ért egyet. A temető szabályzata egyszerű: bárki bemehet, szervezhet megemlékezést, távozáskor koszorút, virágot, gyertyát hagyhat bent, de mást nem” – írta.