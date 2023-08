A munkalovak versenyét is megtartották Szárazpatakon szombaton. A nagy érdeklődésre számot tartó vetélkedőre három kategóriában neveztek helyiek és más településekről érkezők.

A fojtogató kánikula ellenére szombaton sokan jelen voltak a szárazpataki sportpályán, ahol délelőtt a munkalovak versenye zajlott. A lovakat három kategóriában versenyeztették rönkhúzásban: hatszáz kilogramm fölött és alatt lévő kettős fogatok, illetve egyes fogatok (súly szerint szintén két kategóriára osztva) próbálkoztak a fák húzásával, nem mindennapi teljesítményt bemutatva. A versenyt bonyolította, hogy a startvonal után harminc méterre egy újabb rönköt kellett a meglévők mellé láncolni. Eddig a pontig négy ember lehetett a kijelölt pályán, a végleges súly kötését követően már csak hárman biztathatták az igavonókat. A lovakat nem szabadott ütéssel nógatni, csakis szóval, sőt, káromkodásért, „szentségelésért” is azonnali kitiltás jár – hívta fel a figyelmet Csutak József köpeci pályabíró.

Az ember- és állatpróbáló meleg kétségtelen, hogy rányomta a bélyegét a versenyre, nehezen birkóztak meg a nagy állatok a fahúzással, ami időre ment: három perc alatt kellett volna a teherrel beérniük a célba, de ez egyetlen résztvevőnek sem sikerült a kettős fogatok közül. Az egyes fogatok már jobban teljesítettek, de ott a húzandó súlyt is csökkentették a szervezők.

A hatszáz kilogramm fölötti kategóriába négy fogat nevezett be: Kovács Gábor Zorró és Cézár nevű lovaival, a házigazda-szervező Csurulya Zsolt (Cinka és Rigó), Bartha Levente (Bütyök és Penge), valamint Kelemen András (Puiu és Fagyi). Az első helyen Kovács Gábor végzett, a lovai 144,7 méter hosszan húzták el a négy vaskos rönköt. Második lett Csurulya Zsolt (122,4 m), harmadik pedig Bartha Levente (111,8 m).

A kettős fogatok hatszáz kilogramm alatti kategóriájában már tízen neveztek be, a szervezők pedig az első próbálkozást látva a súly csökkentése mellett döntöttek, így három vékonyabb rönköt kellett a lovaknak elhúzniuk. Így sem volt egyszerű a dolguk, legtöbbjük 150 méter körül tudott teljesíteni, de még ez is tisztességes távnak tekinthető, hiszen a csökkentés ellenére is több mázsát nyomott az elhúzandó súly. A legjobban Marthi Ferenc Mircea (530 kg) és Jázmin (500 kg) lova húzott: szinte 180 méter hosszan vontatták a rönköket. Ebben a kategóriában érdekes színfoltot képviselt a tizenhetedik életévét taposó torjai Varga Blanka, hiszen a szebbik nemet egyedül képviselte Rita és Dollár nevet viselő lovaival.

A nap hátralevő részében az öregfiúk és ifjak focimérkőzésére került sor, az erős emberek vetélkedőjét is megtartották, délután Angie, este pedig Turbo G szórakoztatta a közönséget.