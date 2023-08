Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a robbanás 12 sérültje már elhagyhatta a kórházat, és szintén 12-t külföldön kezelnek. Utóbbiak közül egynek – egy Milánóban kezelt személynek – az állapota kritikus. A hazai egészségügyi intézményekben kezeltek három súlyos állapotú – lélegeztetőgépre szoruló – páciens közül kettő a Bukaresti Sürgősségi Kórházban, egy pedig a Bagdasar Arseni Kórházban fekszik. Az enyhe és közepes súlyosságú sérülést szenvedett 29 beteg közül 16-ot a Bukaresti Sürgősségi Kórházban, nyolcat a Bagdasar Arseni Kórházban, hármat a fővárosi égéssebészeti és plasztikai sebészeti kórházban, egyet az Egyetemi Kórházban, egyet pedig az Elias Kórházban ápolnak.

A hatóságok vizsgálódnak

A robbanás helyszínén még hétfőn sem fejeződött be a szakértői vizsgálat, és az országutat sem nyitották meg a forgalom számára. Az egykori töltőállomáson épen maradt, LP-gázt tartalmazó tartálykocsikat továbbra is vízsugarakkal hűtik a tűzoltók. A lezárt helyszínen jelenleg négy tűzoltóegység és egy SMURD-autó tartózkodik. A katasztrófavédelem emberei négyóránként vegyi, biológiai radiológiai és nukleáris szakfelderítést is végeznek.

A korrupcióellenes ügyész­ség (DNA) bejelentette, hogy hivatalból két büntetőeljárást indított a crevediai LPG-állomásnál történt robbanások ügyében. A vádhatóság közleménye szerint a létesítmény engedélyeztetésével kapcsolatban merült fel a hivatali visszaélés gyanúja. Ezt a bűncselekményt egyes megvesztegetett köztisztviselők követhették el. A büntetőeljárás nem konkrét személyek ellen indult, egyelőre csak a gyanú megalapozottságát vizsgálják.

Marcel Ciolacu miniszterelnök hétfőn elrendelte az ország összes üzemanyag-tároló és -forgalmazó létesítményének – beleértve az LPG-állomásokat is – ellenőrzését, a cél a közbiztonságot veszélyeztető rendellenességek sürgős feltárása. Az országos ellenőrzési akcióban valamennyi illetékes hatóság képviselői részt vesznek, többek között a katasztrófavédelem, a munkafelügyelőség, a környezetvédelmi felügyelőség, a rendőrség, az útügyi hatóság, az adó- és a vámhatóság, illetve a kazánok, magasnyomású tartályok és emelőszerkezetek állami felügyeletének (ISCIR) szakemberei.

A rendőrség tagad

Cáfolta a Dâmboviţa megyei rendőr-főkapitányság azokat az információkat, amelyek szerint tudomása volt a crevediai LPG-állomást üzemeltető cégnek a telephely bezárása utáni gazdasági tevékenységéről.

A rendőrség hétfői közleménye szerint az LPG-állomás tűzvédelmi engedélyének 2020-ban történt visszavonása és a telephely bezárása óta egyetlen bejelentés sem érkezett az ott zajló tevékenységekről, sem helybéliek, sem intézmények részéről. Azt is tagadta a megyei rendőr-főkapitányság, hogy többször is megkülönböztető jelzés nélküli rendőrautók állomásoztak az LPG-állomás szomszédságában, ezért a rendőrségnek tudnia kellett az ott zajló tevékenységről. Mint írták, 2022-től kizárólag megkülönböztető jelzéssel ellátott járművekből mérték az autók sebességét, így annál az ingatlannál sem állomásozhatott jelzés nélküli rendőrautó.

Arafat cáfol

Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár hétfőn kijelentette, hogy információi szerint a crevediai robbanásokhoz riasztott, sisakot viselő tűzoltók egyike sem szenvedett fejsérülést. Arra reagált, hogy az interneten olyan megrongált sisakokról készült fotók jelentek meg, amelyeket állítólag a mentésben részt vevő tűzoltók viseltek. Arafat elmondta: a közösségi oldalakon terjedő felvételek egy része olyan sisakokról készült, amilyeneket az utóbbi időben a romániai tűzoltók nem is használtak, de ettől függetlenül utánanéz a megrongált sisakok ügyének. Megjegyezte: egy sisak megrongálódása nem föltétlenül jelenti azt, hogy viselőjének a feje is megsérült.

A PSD-hez vezető szálak

Caracal szociáldemokrata (PSD-s) polgármestere, Ion Doldurea vasárnap este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy felfüggesztette a párttagságát a crevediai robbanások miatt. Lépését azzal indokolta, hogy családjának egyik tagja működteti azt a vállalkozást, amelynek egyik LPG-állomásán történt a két halálos áldozattal és több tucat személy sérülésével járó szombat esti szerencsétlenség. A politikus hangsúlyozta, hogy semmilyen befolyása nem volt ugyan erre a cégre, de az „értelmezhetőség” elkerülése miatt felfüggeszti párttagságát.

A polgármester közölte, hogy „mélyen érintette és elszomorította a crevediai helyi közösséget megrázó tragédia”, és „legmélyebb együttérzését” fejezte ki azok iránt, akiknek rokonai vagy barátai kórházban fekszenek, valamint a robbanás miatt szenvedő polgároknak. Ion Doldurea szerint a sajtó félreértelmezte a baleset után adott nyilatkozatát. Caracal polgármestere azt mondta a tűzoltók sérüléseiről, hogy „ez az ő gondjuk”, utólag, bejegyzésében azonban cáfolta, hogy nem érdekli a helyszínen megsérült tűzoltók sorsa. Mint írta, „megdöbbentette, hogy ennyi tűzoltó megsérült”, és mások is szenvedtek a tűz következtében.

A polgármester amúgy egyike annak a hét személynek, akik a PSD alapszabályzata által előírt összegnél jóval többet adakoztak a pártnak a 2020-as választási kampányban; a most 68 éves Ion Doldurea ez után a majdnem 29 ezer lejes adomány után vált – a szociáldemokraták egyik kiskirályának, Paul Stănescunak a támogatásával – caracali polgármesterjelöltté, majd polgármesterré. Múltja nem folttalan: 2016-ban egyévi felfüggesztett börtönre ítélték bűnpártolásért (olyan munkagépet vásárolt, amelyről tudta, hogy lopott).

A crevediai autógáz-töltőállomás a Flagas Kft. tulajdona, amelynek többségi részvényese a caracali polgármester fia, Ionuţ Daniel Doldurea (aki viszont Gigi Becali pártját támogatta közel 40 ezer lejjel a 2020-as választási kampányban). A Flagas az utóbbi öt évben 1,6 millió lejt meghaladó összegre kötött közvetlen üzemanyag-ellátási megállapodást nagyrészt szociáldemokrata vezetésű községekkel, és van öt más cége is, amiből háromnak 2,8 millió lejnél nagyobb értékű szerződése van ugyancsak PSD-s irányítás alatt álló önkormányzatokkal.