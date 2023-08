Ponta párhuzamot vont a crevediai robbanás és a Colectiv-tragédia között, és nem érti, miért nem növelték nyolc év alatt az égési sérültek kezelésére szolgáló kórházi ágyak számát az országban. Azt állította: „a külföldi kórházak csak jobb állapotban lévő betegekkel foglalkoznak”, a súlyosan sérült betegeket Romániában hagyják, hogy itt haljanak meg. „Csak hatalmas számlákat akarnak küldeni a román államnak, ez az ő érdekük” – vélekedett. A politikus úgy látja, Marcel Ciolacu és a kormány jól reagált a crevediai tragédia kapcsán, tette a dolgát, „ahogyan mi is tettük 2015-ben”, és ezúttal Klaus Iohannis államfő „nem avatkozott be a történésekbe a kormány megkerülésével, s azt sem mondta: a korrupció öl. Nem terjesztett hazugságokat, békén hagyta Ciolacut és a kormány tagjait” – szúrt oda egykori ellenfelének (Iohannis 2014-ben Pontával szemben nyerte meg az elnökválasztást), és megjegyezte: az államfő jól teszi, hogy folytatja a szabadságát. (Maszol)

A LAKÓK TUDTÁK. A crevediai autógáz-töltőállomás környékén lakók tudták, hogy az egység engedély nélkül működik, a robbanás miatt elhunyt házaspár két éven keresztül tett feljelentéseket emiatt, mert féltek, hogy katasztrófa történik – állítja egy férfi, aki szerint mindig nagyon erős gázszag volt, amikor az üzemanyagot áttöltötték az egyik tartályból a másikba. Egy másik helybeli lakos, egy nő pedig azt mondta: az elhunyt szomszédok mondták is, hogy a töltőállomás miatt fognak meghalni. (Szabad Európa Rádió)

TRAGÉDIA ERDÉLYBEN IS. Alig nyolc nappal az egész országot megrázó tengerparti eset után – amikor egy bedrogozott fiatal szombat hajnalban autójával belehajtott egy útszélen sétáló csoportba és két másik fiatal halálát okozta – hasonló baleset történt vasárnap hajnalban Fehér megyében is. A bíróságok portálján közzétett információk szerint a 19 éves vajasdi Palkó Eduárd Norbert az 1-es országúton, Marosszentimre kijáratánál, egy üzemanyag-töltőállomás közelében hajtott bele egy hat személyből álló csoportba, amelynek tagjai az út szélén haladtak. A balesetben egy 17, egy 18 és egy 25 éves fiatal életét vesztette (helybeliek, hozzátartozóik szerint éppen hazaérkeztek egy gyulafehérvári klubból, és szerettek volna vásárolni valamit a közeli benzinkútnál). A sofőr ellenőrzésekor 1,06 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt mutatott ki a szonda. Drogtesztet is végeztek rajta, az eredmény szerint kábítószert nem fogyasztott. Most 30 napos vizsgálati fogságban van, gondatlanságból elkövetett emberölés és alkoholos befolyásoltság alatti járművezetés miatt indult eljárás ellene. (Krónika)