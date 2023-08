A Keleti-tó partján kialakított helyszínen mezőgazdaságigép-, valamint drónbemutatót tartottak, és traktorokat lehetett próbavezetésre vinni. Az esemény fősátrában délután erdővidéki gazdák osztottak meg történeteket arról, mi rejlik sikerességük mögött. A szervezők ígérték, hagyományt teremtenek: ezentúl augusztus utolsó hétvégéjén minden évben ünnepként szervezik meg a gazdatalálkozót.

Volt mit látni!

A temérdek traktor felvonulása önmagában látványt jelentett az út mellett állóknak, az ünneplőknek, integetőknek. Fokozni lehetett az élményt azzal, hogy a Városligetben közelről is meg lehetett csodálni a hatalmas gépeket, néhányukba be is lehetett ülni, a szerencsésebbeket pedig kisebb körre is elvitték a vállalkozó szellemű gazdák.

Volt mit látni! A talán legrégebbi, 1926-ból származó traktor vargyasi tulajdonosát nem találtuk meg, de azt megtudtuk, hogy motorja benzinnel működik, begyújtása nem szokványos, évtizedekig Székelyszáldoboson dolgoztak vele, átalakítása miatt pedig főként a favágásban vették hasznát. A régi jószággal szemben sok erővel rendelkező, gyakorlatilag bármilyen munkára használható modern traktorok álltak. Hogy honnan volt azokra pénzük az erdővidékieknek? Mint a fősátorban a Szőcs András, Pichler Alpár, Cséki Péter, Bodor Jakab, Komporály Sándor és Gál Károly részvételével tartott kerekasztal-beszélgetésen is elhangzott: a sikeres pályázatoknak köszönhetően sokan jutottak hasznos felszereléshez.

Minden bizonnyal bővülni fog az erdővidéki géppark, mert igencsak sokakat vonzott a mezőgazdasági gépek bemutatója. A felvonultatott tizennyolc takarmánykészítő és szántóföldmegművelő gép munka közbeni megtekintése néhány gazda őszinte érdeklődését felkeltette, s az sem kizárt, permetezőgépként hasznosítható drón is otthonra lel Erdővidéken.

Csakis a szépről szólni

A gazdatalálkozó és gépkiállítás megszervezéséről Szép Bélával beszélgettünk. Mint mondotta, másfél hónapja három fiatal mezőgépész – ifjabb Komporály Sándor, Marcu Zoltán és Rózsa Hunor – kereste meg és kérte, segítsen a létrehozásában. Ha már évtizedénél régebbtől van kamionos találkozó, lennie kell traktoros felvonulásnak és gazdatalálkozónak is – érveltek. Látván lelkesedésüket, felkarolta ügyüket.

Eldöntötték, igyekeznek minél nagyobb közönséget megszólító programot összeállítani. Éppen ezért nem fognak nagy cégeket hívni, hogy termékeiket elhozzák és bemutassák az érdeklődőknek, hanem a helyi értékek megmutatására helyezik a hangsúlyt. Helyiek lesznek a sikertörténeteiket megosztó gazdák, azokat a gépeket lehet megcsodálni, amelyeket helyben már használnak, azok tulajdonságairól pedig tulajdonosaik fognak beszélni, helyből kerülnek ki a lacikonyhások és a zenészek is.

Arról is döntés született, nem fogják a mezőgazdasághoz köthető intézmények vezetőit meghívni. Azért nem, mert azt vették észre, hogy azok nem is szívesen mennének el: tudják, a sokakat érintő kérdésekre nem tudnának jó válaszokat adni – például a medvekárokra –, s bizony, meglehetősen nagy az ellenszenv a gazdálkodók részéréről, azzal pedig nem szembesülnének. „Nem szerettük volna, ha veszekedésekbe torkollnak a beszélgetések, ezért úgy döntöttünk, csakis pozitív üzenetű programpontokat állítunk össze. Bár igaz, naponta ötvenezer lej kárt okoznak a megyében a medvék – főleg a kukoricát termelőket rövidítik meg –, most nem beszélünk róla, mert megoldani amúgy sem tudjuk. Helyette azokat az embereket fogjuk bemutatni, akik kitartással, elkötelezett munkájukkal komoly eredményeket értek el, és sokak számára példaképként szolgálhatnak” – mondotta Szép Béla.

Fiatalok ereje

Az esemény fő szervezője a siker kulcsának tartja a mintegy húszfős rendezői csapat munkáját is. Aki valamit vállalt, azt teljesítette, szervezés közben pedig nemhogy vita, de hangosabb szóváltás sem volt. Ennek a csapatnak köszönhető, hogy a gazdákat sikeresen megszólították, s rábírták, egy teljes napra hagyják félbe munkájukat és Erdővidék minden sarkából legyenek jelen az eseményen. Ezt nem volt könnyű elérni – mondotta Szép Béla. Az elején meghallgatták, mit is szeretnének rendezni, bólogattak is hozzá, mondván, jó lenne gazdatalálkozón részt venni, de egyáltalán nem volt biztos, hogy el is jönnek.

„Nagy élmény volt látni reggel, hogy mennyien tartották fontosnak eljönni az eseményre. Ennyi traktor egy időben egészen biztosan nem járt még soha Ba­rót utcáin! Örvendek, hogy sok gazda meghallotta az üzenetünket s érezte úgy, ha a fiatal szervezők ennyi lelket és erőt fektettek a szervezésbe, akkor nekik itt kell lenniük. Nagyon sokan felvonultak olyanok is, akikre nem számítottunk. Külön örömforrás volt számunkra, hogy mindenki láthatta, elég komoly gépparkkal tudtunk felsorakozni, azaz akadnak bőven, akik a mezőgazdaságban látják családjuk boldogulásának zálogát” – nyilatkozta Szép Béla.