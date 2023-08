Bombariadó Baróton

Bombariadó volt csütörtökön Baróton – értesültünk Gál Károly képviselőtől. A délelőtti órákban munkatársaival a képviselői irodában beszélgettek, amikor egy idegen, fekete ruhás férfi lépett be, háta mögött pedig egy rendőr tűnt fel, és közölték, hagyják el a helyiséget, mert bombariadó van érvényben.

„Első pillanatban nem is értettem, mit akarnak, miért menjünk ki, aztán megismételték: bombariadó van, sürgősen hagyjuk el az épületet. Kimentünk, az utca viszont nem volt lezárva, az emberek jöttek-mentek, mindössze a pénzügyeseket láttuk, hogy csoportosan kint vannak. Egy-két perc után az utca felső részéről érkezett még két rendőr, hogy minden rendben, az ügy megoldódott, vissza lehet menni. Azóta sem kaptunk magyarázatot a történtekre” – nyilatkozta Gál Károly.

Benedek-Huszár János polgármester sem tudott bővebb felvilágosítással szolgálni: a történtekről tőlünk értesült, neki nem szólt senki. „Elég furcsa történet, hiszen a városi katasztrófavédelmi bizottság elnöke én vagyok, ebéli minőségemben bármi rendkívüli történik, elsőként nekem szólnak. Ha a környéken medve garázdálkodik, öt perc múlva már tudok róla, de a bombariadóról csak szombaton és az újságírótól kell tudomást szereznem?”

A barótihoz hasonló kézdivásárhelyi, szintén csütörtöki eset kapcsán is érdeklődtünk a rendőrségen. A szóvivő közölte, intézményük nem kapott bejelentést.

Sajtóinformációk szerint bombariadókról érkeztek hírek az ország más részein is csütörtökön. Különféle intézmények, adóhivatalok, kórházak, de magáncégek is arról számoltak be, hogy levélben kaptak értesítést, miszerint székhelyükön bombát helyzetek el. A Román Hírszerző Szolgálat ezek után közölte, megvizsgálták a bejelentéseket, és megállapították: a fenyegetéseknek nincs alapja, hamis riasztásokról van szó. (hecser, sz., -ádi)