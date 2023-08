Az adóhivatal dolgozói ezen a héten is folytatják spontán megmozdulásukat, miközben a Sedlex szakszervezet figyelmeztető, majd általános sztrájk meghirdetésére készül.

Múlt hét csütörtökjén kezdődött az a spontán megmozdulás, amelynek során az adóhivatal 206 háromszéki alkalmazottja, további több mint egy tucat megyei és helyi kirendeltség munkavállalójához hasonlóan részleges munkabeszüntetéssel tiltakozik a kormány tervezett megszorító intézkedései ellen. Háromszéken a megmozdulás ideje alatt a három kirendeltségnél – Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót – 10 és 13 óra között tartanak nyitva az ügyfélablakok – tudtuk meg Kovács Lászlótól.

A Sedlex szakszervezet megyei alelnöke hangsúlyozta, a megmozdulást nem a szakszervezet szervezte, az alkalmazottak saját felelősségre döntöttek úgy, hogy a kormánytervezetben foglalt megszorítások miatt – ez nem csupán az alacsony bérekre, hanem egyebek mellett a munkahelyek biztonságára is vonatkozik – figyelmeztető akcióba kezdenek. Előreláthatóan a megmozdulás egész héten tart, miközben a szakszervezet elindította azt a jogi folyamatot, amely egy szélesebb, immár általa szervezett figyelmeztető, majd általános munkabeszüntetést tesz lehetővé – tudtuk meg.

A pénzügy alkalmazottjai attól tartanak, hogy a kormány tervezett megszorításai miatt az amúgy is személyzethiánnyal működő adóhivataloknál a tervezetben foglalt intézkedések leépítéshez vezethetnek, de végre a méltányos bérrendezést is el szeretnék érni. Mi több, az alkalmazottak magas átlagéletkora miatt – hiszen fiatalok alig vállalják az alacsony bérrel járó foglalkozást – veszélybe kerülhet a szakmai munka is.