Szemetes az Olt partja

Jelentős mennyiségű hulladékot takarítottak össze nemrég Sepsiszentgyörgy csíkszeredai bejárata közelében az Olt partjáról a hulladékgazdálkodási vállalat dolgozói. A felelőtlenül hátrahagyott szemétkupacokban nagy méretű tárgyak, rugós matrac és tekintélyes mennyiségű szelektív hulladék is volt.

A Tega Rt. a közösségi médiában hívta fel a figyelmet az esetre, és jelezte: nem megoldás az, hogy a folyó mellé vagy az erdő szélére szállítjuk a szemetet. Munkatársaik egyébként azt tapasztalják, hogy az Olt sepsiszentgyörgyi szakasza mentén több helyen is található nagyobb mennyiségű hátrahagyott hulladék. Mint közölték, ügyfeleik Sepsiszentgyörgyön bármikor ingyenesen kérhetik a lomtalanítás nyomán összegyűlt nagy méretű tárgyak, így például a régi bútordarabok, matracok, régi ruhák, elektronikai cikkek vagy más háztartási gépek elszállítását. Az igényléseket a 0267 310 123-as telefonszámon fogadják, az ügyfeleknek pedig a szolgáltató által megadott időpontban a tömbház vagy a lakóház elé kell kihelyezniük a fölöslegessé vált tárgyakat, hogy azokat munkatársaik átvegyék. Jó tudni, hogy az elektromos berendezések ellenértékét a számlákból levonják. A hasonló szükségtelen holmit vidékről is elszállítják az évente szervezett, jelenleg második kiadásánál tartó lomtalanításkor. Ennek időpontja elérhető a Tega Rt. honlapján, illetve lapunk utolsó oldalán is követhető.

Idén megyeszerte eddig 329,42 tonna, azaz hozzávetőlegesen 44 teherautónyi lomot gyűjtött össze a Tega Rt. – tudtuk meg.