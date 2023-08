Előző írásunk

Ájultan pihegünk az augusztusi kánikulában, aki csak teheti, napközben nem jár ki a házból, bár este is csak kicsivel jobb. Ilyenkor kellene mindenkinek a víz közelsége, hogy elviselhető legyen a majd negyven fok. De hát naponta többször is be lehet állni a hideg zuhany alá, az idegrendszernek is jót tesz.