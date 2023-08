Mozsika népzenei műhelymunka Csernátonban

Előző írásunk

Hosszas szünet után felvette a munkát a víz- és a csatornahálózat rehabilitálásával, illetve bővítésével megbízott cég a Kanta utcában. A vállalkozás a Szentháromság-plébánia környékén dolgozik. Az utcát idén nem fejezik be, mindössze járhatóvá teszik. Ugyanakkor két másik utca teljes felújítását ütemezték be, és az udvarterek kockakövezése is folytatódik.