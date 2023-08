A párharc első mérkőzésén a székelyföldi csapat hazai közönség előtt kétszer egyenlített a norvég pontvadászatban éllovas együttes ellen. A kétszeres norvég bajnok a 19. percben Faris Moumbagna közeli találatával vezetést szerzett, majd a szünet után Isnik Alimi tizenegyest értékesítve egyenlített. A Kjetil Knutsen irányította alakulat a 69. percben ismét előnybe került, Patrick Berg 25 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A hajrában a háromszéki gárda kiharcolt egy újabb büntetőlövést, amelyet Cosmin Matei váltott gólra, döntetlenre mentve az összecsapást (2–2).

A norvég csapathoz hasonlóan a hétvégén a Sepsi OSK sem lépett pályára, miután a Hivatásos Labdarúgó Liga bejelentette, mégis elnapolja a Jászvásári Poli elleni mérkőzést a SuperLiga hetedik fordulójából. A döntésnek köszönhetően a sepsiszentgyörgyi együttesnek nem kellett Moldvába utaznia, így Liviu Ciobotariu legénysége pihenhetett és a visszavágóra koncentrálhatott. Kedden Sepsiszentgyörgy önkormányzata közös szurkolásra hívta az érdeklődőket, ugyanis a találkozót a Szabó Kati Sportcsarnokban óriáskivetítőn közvetítik. A belépés ingyenes a szabad helyek függvényében – közölte a városháza, amely szerint a háromszéki klub sporttörténelmi teljesítmény előtt áll, hiszen először juthat egy európai kupasorozat főtáblájára.

Az Európa Konferencia Liga-selejtezőben a Sepsi OSK és az FK Bodø/Glimt is veretlen. A harmadik fordulóban a norvég gárda az örmény Pjunik Jerevan alakulatát múlta felül: az első mérkőzést simán megnyerte (3–0), majd a visszavágón is diadalmaskodott (0–3). Ezt megelőzően a skandináv csapat szintén kettős győzelemmel búcsúztatta a cseh Bohemians Praha együttesét. A selejtező előző körében a kétszeres Román Kupa-győztes a kazah FC Aktobe elleni párharcot vette sikerrel, a hazai döntetlen után (1–1), vendégként biztosította be a továbbjutást (0–1). Korábban a bolgár rekordbajnok CSZKA Szófia ellen borította a papírformát, miután az első találkozón győzött (0–2), aztán a sepsiszentgyörgyi visszavágón is egyértelműen jobbnak bizonyult (4–0).

„Rendkívül nehéz mérkőzésünk lesz, hiszen nagyon erős ellenféllel találkozunk. Számunkra nem szokványos felületen játszunk, hiszen az Aspmyra Stadionban műgyepen lépünk pályára. Klubunk, a játékosok és a szakmai stáb számára fontos pillanat, egyértelműen szeretnénk folytatni az álmunkat a Konferencia Ligában, ehhez viszont kiváló teljesítmény szükséges. A játék minden pillanatában figyelnünk kell, az ellenfelünk támadásban nagyon erős, ezért fontos, hogy hatékonyan zárjuk a területeket. Mentálisan, fizikailag és taktikailag is készen állunk a találkozóra, biztos vagyok benne, hogy motiváltak leszünk és mindent megteszünk a csoportkörbe jutásért” – mondta Liviu Ciobotariu vezetőedző.