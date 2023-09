Ennek megfelelően a bemutatóra szóló jegyek ára 35-ről 40 lejre, a standard jegyek ára 25-ről 30 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 15-ről 20 lejre, a csoportos diákjegyek és szakmai jegyek ára 12-ről 15 lejre (három lejjel) emelkedik. A vidéki nézőknek szóló csoportos felnőttjegyek ezután 20 lejbe, a nagycsaládos jegyek pedig 10 lejbe ke­rülnek.

Mindezek mellett, az elmúlt évadok gyakorlatához hűen lesznek drágább produkcióik is, azok előállítási költségének függvényében. Ilyen például a Chicago című szilveszteri ünnepi musical-előadásuk, melyre a jegyek szilveszter estéjén 120 és 100 lejbe kerülnek majd, vagy a Gyévuska című előadás, melyet az élő zenekar jelenléte miatt bemutatói áron, 40 lejes jegyárakkal tudnak csak műsoron tartani.

A színház vezetősége nyomatékosan felhívja a közönség figyelmét, hogy a jegyirodában lefoglalt jegyeket előadás előtt egy nappal ki kell váltani, az előadás napján a foglalás érvényét veszíti. Ezt az intézkedést azért vezetik be, mert általános gyakorlattá vált, hogy egyes nézők nem veszik át lefoglalt jegyeiket, így üres helyekkel futnak bizonyos előadások, miközben sokan szeretnének még előadást nézni.

Az új évadra szóló Mecénás bérletek is drágábbak lesznek, egy bérlet 650, kettő kedvezményesen 1200 lejbe kerül. A Mecénás bérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni is arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. A Mecénás bérletekkel kapcsolatosan a 0726 083 338-as telefonszámon lehet érdeklődni.

A sepsiszentgyörgyi központi jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óra között. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Jegyfoglalás a 0267 312 104-es és 0728 083 336-os telefonszámon.