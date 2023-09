Új lámpák az Állomás negyedben

Korszerűsítik a közvilágítást Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyed legforgalmasabb részén: a helyi tanács közel 1,5 millió lejt szán arra, hogy a vasútállomás előtt, az 1918. december 1. útnak a vasútállomástól a Păiuș David utcáig terjedő szakaszán, illetve a román katona szobra mögötti részen a föld alá helyezzék a villanyvezetékeket, új oszlopokat, ezekre pedig távirányítással be- és kikapcsolható, takarékos és környezetbarát égőket szereljenek fel.

A katonaszobor előtt egyébként nemrég aszfaltoztak, és a mögötte levő parkoló is megújul; maga a szobor, azaz a hozzá vezető lépcsők is javításra szorulnának, de ezt most nem tervezik, pár éve esett át egy kisebb kozmetikázáson az emlékmű. (demeter)