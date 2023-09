Háromszéken töltötte pihenőszabadsága egy részét Novák Katalin

A családi nyaralás augusztus 27-én Udvarhelyszéken, Farcádon az újkenyér ünnepi istentisztelettel kezdődött és másnap Gyergyóban folytatódott, ahol a köztársasági elnök és családja felkereste a gyergyószentmiklósi örmény római katolikus templomot – Novák Katalin a férje révén szamosújvári örmény gyökerekkel is rendelkezik –, majd aznapi programjában a Gyilkos-tó meglátogatása és a Gyilkos-tó környékét uraló 1344 méter magas Kis-Cohárd hegycsúcs megmászása szerepelt.

Augusztus 30-án az úzvölgyi katonai temetőbe látogatott Novák Katalin és kísérete, ahol egy általa golyóstollal aláírt piros-fehér-zöld szalagot is hagyott. Az elnök asszony Facebook-oldalán közölt fénykép szerint aznap egy erdei tisztáson szalonnasütésen vettek részt. Egy másik általa közölt fényképen éppen kürtőskalácsot fogyaszt, „Ha Erdély, akkor kürtőskalács” – írta a kép fölé. Hargita megyében a felsoroltakon kívül Gyimesbükköt is felkereste, és megtekintette a 2021 augusztusában Szépvizen megnyílt Székely Határőr Emlékközpontot. 31-én a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp meglátogatása következett. Aznap csíki áfonyapálinkával koccintva ünnepelte meg a család Kata tizenötödik születésnapját. „Csíki áfonya-, azaz kukujzapálinkával koccintottunk szülinapos lányunk egészségére” – írta közösségi oldalán Novák Katalin.

Novák Katalin és családja augusztus 31-én délután érkezett Háromszékre. Csiszárfürdőn Johann Taierling társtulajdonos fogadta őket és mutatta be az üdülőtelepet. Útban Csiszárfürdő felé a köztársasági elnök rövid időre az Apor lányok feredőjénél is megállt, ahol kalauzával, Albert Zoltán turisztikai szakemberrel együtt megmártotta lábát az egyik medence kénes vizében. Bálványosfürdőről a köztársasági elnök Zabolára, a Mikes-birtokra utazott, ahol családjával együtt két éjszakát töltött az új kastélyban. Szeptember elsején az ötvenhektáros Mikes-kastélykerttel ismerkedtek – hintóval és lovas szekérrel járták be a helyet –, szombat reggel pedig hazafelé indultak. „Vége az egyhetes családi nyaralásnak. Búcsúzunk Erdélytől. Csíki sörrel, mi mással” – adta hírül szombat délelőtt fényképes Facebook-bejegyzésében Novák Katalin.