Új helyszínen zajlott az árkosi falunap

Délelőtt minifoci-bajnokság zajlott, ahol öt csapat harcolt a győzelemért, és miután mindenki mindenkivel összecsapott, a DUFA nevű árkosi csapat lett a bajnok. A fociverseny után kapufa-célbarúgás volt a rendezvény második hivatalos programpontja, melynek során a nagypálya kapufáját kellett minél többször eltalálniuk a benevezőknek a tizenhatos vonaláról. Az árkosi Barabás lovardában különböző programok várták az érdeklődőket: lovasbemutató, lovagoltatás és különböző ügyességi versenyek. A gyermekek légvárban ugrálhattak és kipróbálhatták az arcfestést.

A tizenötödik alkalommal szervezett faluünnep hivatalos megnyitóján az árkosi fúvószenekar által előadott himnuszok között Máthé Árpád polgármester köszöntötte a jelenlévőket, házigazdaként jó szórakozást kívánva mindenkinek az új helyszínen, majd a testvértelepülések, Báta, Mezőtúr és Pollány elöljárói is üdvözölték az árkosiakat. A színpadi műsor a Tekergők kisegyüttes gyermekkoncertjével kezdődött, aztán ünnepi térzenét hallhattunk az árkosi fúvószenekar előadásában. Az árkosi Régeni Áron Dalárda fellépése sem hiányozhatott a falunapok műsorából, Márk Attila unitárius kántor vezetésével.

Az esti koncertsorozatot a PKW nevű fiatal sepsiszentgyörgyi zenekar nyitotta, mely többnyire Tankcsapda-feldolgozásokat, de saját szerzeményeket is játszott, és nagy sikert aratott a műfaj kedvelői kö­rében. Ezután a PressTones sajtózenekar fellépése következett, mely a magyar rockzene közismert dalaiból és népszerű blues slágerekből állította össze koncertrepertoárját erre az alkalomra.

A sajtózenekar műsora után tartották meg a különböző versenyek résztvevőinek díjazását, és a nagykorúvá vált árkosi fiatalok is okleveleket vehettek át a polgármestertől. A bajnokcsapat, gólkirály, legjobb kapus, „legtisztességesebben játszó” csapat, valamint a minifocikupa szervezője és játékvezetője, Veres Gyula is elismerő oklevelet kapott, utána pedig a kapufa-célbalövő bajnokság nyerteseit, valamint a lovas ügyességi verseny junior- és szeniorkategóriájának legjobbjait is kitüntették. A díjazás után Veres Gyula lapunknak elmondta, az árkosi sportbázison frissen elkészült műfüves focipályának ez volt az első hivatalos minifoci-bajnoksága, és bízik benne, hogy a foci- és teniszkedvelő árkosiak örömmel használják majd ezt a pályát a továbbiakban.

Az est fő meghívottjaként Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes frontembere lépett fel önálló műsorával, mely során a legismertebb Bojtorján-dalok hangzottak el, végezetül pedig a Trend Music zenekar jó hangulatú koncertje zárta a színpadi produkciók sorát. A falunap utolsó eseményeként a tábortűz is fellobbant, mellette pedig késő éjszakába nyúlóan tovább beszélgettek és buliztak a résztvevők a fúvószenekar közreműködésével.

Máthé Árpád polgármester lapunknak pozitívan értékelte az új helyszínen megtartott árkosi falunapokat. Mint mondta, a nagyobb tér, több parkolóhely és illemhely miatt költöztették át a rendezvényt a kultúrotthon kertjéből a sportbázisra, és ezzel kapcsolatosan többnyire pozitív visszajelzéseket kapott. Az eddigi helyszínen nem volt lehetőség komolyabb sporttevékenységekre, és a lovas programok is az új lovarda közelsége miatt kerülhettek be a programba. Sajnálattal tette hozzá, hogy a párhuzamosan zajló események, például a Tabakó Fesztivál vagy a Kovásznai városnapok is elvonzották a közönségük egy részét, mégis sikeresnek érzi a rendezvényt, melynek idei programját igyekeztek az átlagosnál igényesebbre alakítani.