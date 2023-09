CSERKÉSZKIÁLLÍTÁS. Ma 18 órától cserkésztörténeti kiállítás nyílik 30 éves határkőnél címmel Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyár épületében. A romániai magyar cserkészet történetét más ifjúsági szervezetekkel párhuzamosan bemutató vándorkiállítás utolsó állomása szeptember 7–23. között látogatható hétfőn, szerdán, pénteken 10–16, valamint kedden, csütörtökön és szombaton 13–19 óráig. Soron kívüli tárlatvezetés, nyitvatartáson kívüli látogatás egyeztetéséért vagy további információkért hívják a következő telefonszámot: 0742 752 667 (Vitek Norbert).

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI SEREGSZEMLE. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban szeptember 8-án, pénteken 18 órától Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, valamint Madaras Péter és Hosszú Zoltán, a tárlat kurátorai megnyitják a DÉJÀ VU – II. Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemlét. A kiállítás megtekinthető október 26-áig keddtől péntekig 9–17, szombaton 10–16 óráig.

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR. Szeptember 15–17. között szervezik meg a Székelyudvarhelyi Nemzetközi Kiállítást és Vásárt, melynek a városi sportcsarnok és környéke ad otthont. Az expó és kézművesvásár péntektől vasárnapig 10 és 19 óra között várja a látogatókat. Az expóra, illetve a vásárra jelentkezni a regisztrációs űrlap kitöltésével lehet, mely a www.oszivasar.ro honlapon érhető el.

Találkozók és könyvbemutató Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében ma 18 órától hármas rendezvényre várják az érdeklődőket: bemutatják Iochom István író, lapunk munkatársa Katonasors című könyvét, ugyanekkor tartják az immár hatodik hadiárva-találkozót, illetve a kézdiszéki volt munkaszolgálatos katonák első találkozóját. A rendezvény fővédnöke Tóth László főkonzul, házigazdája Kiss Erika, a Kézdiszéki EMNT és a Kézdiszékért Egyesület elnöke. Iochom István 24. kötetét Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus mutatja be, közreműködik Albu Erika előadóművész és Józsa Irén versmondó, Pro Urbe díjas ny. magyartanár.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 17 órától az 1×1 Királyfi című zenés mesejátékot játssza a sepsiszentgyörgyi bábszínház a stúdióteremben (Szabadság tér 1. szám). A Dávid Péter által rendezett előadást 5 éves kortól ajánlják. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet. További információk a facebook.com/Cimborak oldalon. • Az előadásról: Egyszer egy királyfi, mit gondolt magában – indul a mese, és gondolatának teremtő erejével máris megelevenedik minden élettelen anyag. A bábok, a hangszerek, a kellékek, a jelmezek mind a királyfit segítik, hogy álruhájában meglelje az igaz szerelmét és megtanulja az uralkodás igazságosságát. Hogy a királyfi el ne búsulja túlságosan magát az úton, elkíséri a játék, az ének és az élő zenénk öröme.

Színház

AZ M STUDIO sepsiszentgyörgyi előadásaira már jegyek kaphatók a biletmaster.ro oldalon, illetve a központi jegyirodában. A társulat szeretettel várja a nézőket az új évadban is.

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ évadbeli előadásaira is a központi jegyirodában és a biletmaster.ro honlapon már megvásárolhatják jó előre a jegyet. A bemutatóra szóló jegyek ára 35-ről 40 lejre, a standard jegyek ára 25-ről 30 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 15-ről 20 lejre, a csoportos diákjegyek és szakmai jegyek ára 12-ről 15 lejre emelkedett. A vidéki nézőknek szóló csoportos felnőttjegyek 20 lejbe, a nagycsaládos jegyek pedig 10 lejbe kerülnek. ♦ Az új évadra szóló mecénásbérletek is drágábbak, egy bérlet 650, kettő kedvezményesen 1200 lej. A mecénásbérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni is arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. Érdeklődni a 0726 083 338-as telefonszámon lehet. ♦ A sepsiszentgyörgyi központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 17 órától Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi (magyarul beszélő), 17.15-től Muklák kalandok – Bajos bajkeverők (románul beszélő), 18.30-tól Barbie (román feliratos), 19 órától Eltitkolt történetek (román feliratos), 20.45-től A Védelmező 3. (román feliratos), 21 órától Arsenie. Túlvilági élet (román dokumentumfilm).

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzés hatodik előadását szeptember 11-én, hétfőn 19 órakor kezdi a Park vendéglő teraszán. A Firkin együttes (HU) rendhagyó akusztikus koncerten vezet be az ír zene világába. A zenekar tagjai: Péter János (fuvola), Kelemen Ákos (ének), Virág Lili (hegedű), Kárpáti Balázs (gitár), Juhász Róbert (dob), Szuna Péter (basszusgitár). Az elő­adás időtartama várhatóan 80 perc. Az eseményre a belépő felnőtteknek 10 lej, gyermekeknek/diákoknak ingyenes.

Hitvilág

SEPSISZENTGYÖRGYI SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Tanévnyitó szentmisére, családos napra várják a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat szeptember 10-én, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmisére és utána a plébániára. A szentmisén kérik a Jóisten áldását az új tanévre. A plébánia udvarán folytatódik az együttlét, ahol lesz étel, ital, zene. A részvétel felnőtteknek 25, gyerekeknek 10 lej, a tombolajegy ára 5 lej. Érdeklődni az irodában vagy a sekrestyében lehet. S Ugyanezen a napon cserkésztoborzóra is sor kerül 14-től 17 óráig: a 040-es Szent György Cserkészcsapat három standhelyen bemutatja a gyermekeknek a cserkészet mibenlétét: játékosan egymást nevelni, megtanulni a gyógynövények gyűjtését és felhasználását (gyógynövényismeret stb.), illetve más egyéb hasznos dolgokat (magyarságismeret, elsősegélynyújtás és egészségügyi ismeretek, rovásírás, viselkedési szabályok otthon és közösségben stb.). A csapat vezetője id. Karácsony Csaba, segédvezetője Józsa Levente.

Röviden

FORGALOMKORLÁTOZÁS. A sepsiszentgyörgyi katonai helyőrség szeptember 8-án, pénteken rendezvénysorozattal ünnepli a román hadsereg II. világháborús bevonulásának 79. évfordulóját. Ez alkalomból kerül sor Grigore Bălan tábornok mellszobrának leleplezésére a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség új székházának udvarán, valamint katonai és vallási ceremóniát tartanak a polgármesteri hivatal előtt. Ma és pénteken korlátozzák a forgalmat az esemény helyszínein, valamint a felvonulás útvonalán: ma 10.30-tól 14.30 óráig és pénteken 10-től 15 óráig lezárják a közúti forgalmat az 1918. december 1. úton, a Szent György tértől a Kossuth Lajos utcai útkereszteződésig. Péntek délután 15 óráig lezárják az egykori Bodok Szálló előtti parkolót és a Szent György tértől a Kossuth Lajos utcai kereszteződésig tartó útszakaszt; ma délutántól péntek délutánig a Gábor Áron utcai parkolót a Bod Péter Megyei Könyvtár előtti részen. Mindkét nap 9.30 és 15 óra között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az ünnepség útvonalán, a Román Hadsereg utca irányából (a sepsiszentgyörgyi 22-es hegyivadász-alakulattól) a Grigore Bălan tábornok út irányába (a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőségig), valamint a Román Hadsereg utca irányából az 1918. december 1. út irányába (a polgármesteri hivatalig), illetve a Grigore Bălan tábornok út irányából (a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőségtől) az 1918. december 1. út irányába (a polgármesteri hivatalig).

ÚTVONAL-MÓDOSULÁS. A Multi-Trans Rt. értesíti az utasokat, hogy Sepsiszentgyörgyön a Stadion utcában zajló aszfaltozási munkálatok miatt szeptember 9-ig az autóbuszok Szemerja negyedi útvonala a következőképpen módosul: a városközpont irányába: Gólya utca, Tavasz utca, Szegfű utca, Akácos utca, Hóvirág utca, Bartók Béla utca, Domb utca megállóhely. A Gólya utcai végállomás irányába: Domb utca megállóhely, Bartók Béla utca, Hóvirág utca, Akácos utca, Szegfű utca, Tavasz utca, Gólya utca. Az aszfaltozás idején a Szabó Kati Sportcsarnok és megyei kórház megállóhelyek nem üzemelnek.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Uzonban és Uzonfüzesen, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 409 392). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai HelpNet (0267 360 520) gyógyszertár a szolgálatos.