Az Európa-bajnokságra a kontinens 24 férfi- és 24 női csapata szerzett indulási jogot. Mindkét nem versenyében nyolc háromcsapatos csoportot alakítottak ki. Az eddigiektől eltérően nem csak a csoportelsők jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba, hanem a csoportmásodikok is. Ez azt jelenti, hogy a női válogatottnak a nyolcaddöntő gyakorlatilag kötelező, de Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány szerint a negyeddöntőbe jutás is teljesen reá­lis cél. Sokat segítene, ha csoportelsőként végezne az együttes, azaz a belgák után a Marharita Peszocka vezette ukrán alakulatot is legyőzné, hiszen így elvileg könnyebb ellenfelet kapna a legjobb tizenhat között.

A férfiválogatottra nehezebb feladat vár a Malmö Arénában, hiszen a 2014-ben Európa-bajnok portugál és a veterán Jonisz Panajotisz játékára épülő görög gárda közül kellene legalább az egyiket megelőznie. A játékosok önbizalmával nincs gond, úgy vélik, hogy sikerrel vehetik a csoportkört. A szeptember 17-ig tartó Európa-bajnokság a jövő februári dél-koreai csapat-világbajnokságra indulási jogot biztosító kontinentális verseny, a legutóbbi kvalifikációt alapul véve 11 európai kvótával. Az Eb győztese a párizsi olimpiára kvótát szerez, az 1–18. helyezettek pedig selejtező nélkül kerülnek ki a 2025-ben rendezendő csapat-kontinensviadalra.

„A belgák és az ukránok elleni mérkőzés sem ígérkezik könnyűnek, bár valószínű, hogy utóbbival lesz majd nehezebb, hiszen mindhárom játékosuk a világranglista száz legjobbja között szerepel. Ennek ellenére bízunk benne, hogy csoportelsőként jutunk tovább. A célunk minél jobb helyezést elérni, illetve hogy egy csapatként a lehető legjobbat tudjuk nyújtani. Személy szerint készen állok, ha lehetőséget kapok, akkor mindent megteszek, hogy pontot szerezzek. Jelenleg jó formában vagyok, és remélem, hogy sikerül egy jó eredményt elérnünk, mert a kontinensviadalon lépést tehetünk az olimpiai kvóta megszerzése felé” – mondta Bálint Bernadett. (miska)