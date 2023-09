Biciklis piknik a Benedek-mezőn

Kezdésként közös tekerésre hívják az érdeklődőket – írják a szervezők –, a bringások Sepsiszentgyörgy főteréről 10 órakor indulnak a benedek-mezői táborba, ahol a nap folyamán több program is várja őket. Megismerkedhetnek Sepsiszentgyörgy egyik kerékpáros rendezvényével, ugyanis Gombos Zoltán, Zsigmond József és Kerekes Attila, a tábor szervezői mesélnek a Bringás Vándortáborról, majd lesz tollasozás, frizbizés, jóga, de szerveznek egy kerékpár-szépségversenyt is, továbbá számos kerékpáros vetélkedőre is sor kerül, illetve részt vehetnek egy bringajavító műhelyfoglalkozáson is. Borkóstoló után Luiza Zan és a JazzparTrió koncertjével ér véget a piknik. (mol)