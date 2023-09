Égből pottyant bizonyíték

Az ukrán külügy már hétfő reggel jelezte Romániának, hogy a vasárnap éjszakai heves orosz bombázások következményeként egy általuk szétlőtt orosz drón darabjai az ukrán Izmajil folyami kikötővárossal szemben lévő romániai Plauru falu térségében landoltak. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azt állította, hogy Kijev fényképfelvétellel is bizonyítani tudja ezt. Angel Tîlvăr román honvédelmi miniszter azonban hétfőn az Agerpresnek határozottan cáfolta az ukrán állításokat, és azt is kijelentette, Románia a NATO keleti bástyájaként fokozottan ellenőrzi a szárazföldi, tengeri és légi határvonalakat. Ezt erősítette meg Marcel Ciolacu kormányfő, Luminița Odobescu külügyminiszter, majd kedden Klaus Iohannis is.

Csakhogy közben a GeoConfirmed nevű, elsősorban az ukrajnai háborúban készült felvételek lokalizációjával, ellenőrzésével foglalkozó Twitter-blog csapata több, különböző pontokból végzett vizsgálat nyomán kimutatta, hogy valóban egy orosz Sahed-136 drón csapódott be Románia területén. Így aztán kedden a román keresőcsapatok is útnak indultak, és mit ad Isten, a sűrű növényzet között megtalálták a dróndarabokat, délután hat óra körül, kevéssel Iohannis határozott cáfolata után.

Következett a felháborodás, igaz, ez már mérsékeltebben, hisz kényes a helyzet. Iohannis szerdán már azt hangoztatta: „Ha beigazolódik, hogy orosz drón darabjait találták meg román területen, az a NATO-szövetséges Románia területi épségének és szuverenitásának súlyos megsértését jelenti, és teljességgel elfogadhatatlan”. A honvédelmi tárca vezetője szerint a román hadseregnek fokoznia kell a készültségét, és a légvédelemnek a román–ukrán határra kell összpontosítania. Eddig nem tudták, nem vették észre, hogy hetek óta bombák potyognak pár száz méterre a román határtól, és csak idő kérdése, hogy ide is átkeveredjen egy?

Nem történt tragédia, ember nem sérült, anyagi kár sem keletkezett, és a NATO területének megtámadásaként sem értelmezhető az incidens, tehát nem kell tartani a háború kiterjedésétől – ezt az Észak-Atlanti Szövetség vezetői is igyekeztek leszögezni. De Románia ismét csődöt mondott, igazolta – akárcsak sok más esetben az elmúlt időszakban –, az állam képtelen legalapvetőbb feladatait ellátni, megvédeni határait, polgárait, sőt, észre sem veszi, ha ellenséges drónok hullanak területére. Égből pottyant az újabb bizonyíték, és ezúttal nemcsak mi, itt élők szembesültünk ezzel, hanem legfőbb szövetségeseink is és a fél világ.

