Hol volt drón, hol nem volt

Azt, hogy a Duna-deltában leesett egy vagy több drón, esetleg annak maradványai, az ukránok erősen bizonygatták. Ezt hivatalosságaink kezdetben keményen tagadták. Még a védelmi miniszterünk is elment a drónnyo­mokat keresni a deltai dzsungelben, de eleinte nem talált(ak) semmit. Mondták, hogy nem kell kiköltöztetni a lakosságot sem, mert nincs semmi veszély. Kár, hogy nem akkor történt az eset, mikor elnökünk látogatóban járt a Deltában, mert akkor ő is nekifoghatott volna zörgetni a harasztot, ami ugyebár nem zörög, ha nem fújja a szél, vagy nem mozgatja egy leesett dróndarab.

A nagysinki katonai bázison járva Iohannis még azt mondta, hogy nem volt ott a deltai bozótban semmi látnivaló drón vagy annak darabja, ami ide ért volna. Riasztás, az van, figyelmesek vagyunk, és a NATO tagjaként nagyon jól meg vagyunk védve – mondta.

Aztán mégis kiderült, hogy volt valami a dologban, illetve a bozótokban. De megnyugodhatunk, mert az Észak-Atlanti Szövetséget (NATO) tájékoztattuk az incidensről, és a szövetségesek erős szolidaritásukról biztosítottak.

A „nem létező maradványokat” a Tulcea megyei Plauru helység mellett találták meg. Az orosz drón(oka)t Ukrajnában találhatták el, de ide estek darabjai(k). Aztán honvédelmi miniszterünk is megerősítette, hogy ez a hír igaz. Szerencsére a honvédelmi miniszter pontosan követi a helyzetet, és megmondta, hogy az Orosz Föderáció nem jelent közvetlen katonai veszélyt nemzeti területünkre. A hadsereg arra kérte a katasztrófavédelmi felügyelőséget, hogy adjon ki RO-Alert-üzeneteket, ha drónbecsapódások esnek vagy lehetnek a térségben. Plauru, Ceatalchoi és más falvakban óvóhelyeket is fognak építeni. (Mire vége lesz a háborúnak, azokat is befejezik.)

Mostanig, ha riasztás jött telefonon, csak attól félhettünk, hogy jár a medve, vagy a sok esőtől visszafelé folyik a kanális. Most már a drónoktól is félhetünk. Még jó, hogy nem kaptunk egy ilyen RO-Alert riasztást múlt pénteken, mert akkor azt hihettük volna, hogy orosz repülőgépek, helikopterek jelentek meg Sepsiszentgyörgy felett.

Ukrajna külügyminisztériumának szóvivője Facebook-oldalán azt közölte, hogy orosz drónok estek le és robbantak fel Románia területén, amelyek nemcsak Ukrajna biztonságára nézve jelentenek veszélyt, hanem a szomszédos országokra, beleértve NATO-tagokat is. Azt is mondta, hogy a „bárányok hallgatása” (mármint Romániáé és másoké) azt eredményezi, hogy „Oroszország megengedi magának, hogy a szomszédos országok légterét használja arra, hogy Ukrajnát rakétákkal támadja”. A kijevi vezetés szerint orosz rakéták a háború kezdete óta többször is átlépték Románia, Lengyelország és a Moldovai Köztársaság határát, behatolva légterükbe. Akciókra van szükség szerintük, nem pedig a bárányok hallgatására. Nyilatkozhatnák, hogy készek drónokat és rakétákat lelőni azért, hogy határaikat megvédjék – mondta. Míg 1741-ben a magyar rendek kimondták, hogy életüket és vérüket adják, de zabot, azt nem a Habsburg birodalom és Mária Terézia védelmére, most a NATO-tagországok fordítva cselekszenek Ukrajna érdekében. Csakis zabot (mármint fegyvereket) adnak.

Oda jutottunk, hogy még a NATO-főtitkár is az oroszokat védi, mert ugyebár azt mondta, semmi nem utal arra, hogy a Románia terültén található drónmaradványok egy tudatos támadás következményei lennének. És „a szövetségesek egyetértenek azzal, hogy nem jött el a pillanat, hogy Ukrajna NATO-tag legyen”.

Pedig egy ilyen eltévedt dróndarab is jó ok lenne arra, hogy a NATO hadat üzenjen Oroszországnak. Milyen jó ürügy volt Magyarországnak arra, hogy belépjen a második világháborúba, amikor 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek megbombázták Kassát. Máig sem lehet tudni, hogy melyik ország vagy ki hajtotta végre a támadást. Még azt sem, hogy milyen típusú repülőgépek voltak. Azóta is találgatják, de tény, hogy Magyarország nagy örömmel állt bele a háborúba, amit aztán szerencsésen el is vesztett, mert kiállni belőle már nem volt képes.

Ha sikerülne a NATO-t belevinni az oroszellenes háborúba, akkor lehet, abból sem tudna már senki többé kiállni, és egy szép világháború kerekedne ki belőle, amit nem tudni, ki nyerne meg, de az biztos, hogy mindenki elveszítené.

