Szeptemberfesztet tartottak Torján

Torján Szeptemberfeszt várta a hétvégén az érdeklődőket, vagyis a tizenkilencedik alkalommal megszervezett háromnapos népünnepély. A színesre sikeredett rendezvényen volt főzőverseny, óriás puliszkát tűrtek, nagykorúsítási ünnepséget tartottak, munkalovak és tuningolt autók találkozóját lehetett követni, ugyanakkor több előadó fellépésén is szórakozhattak a résztvevők.

A falunapok péntek délelőtt a sportpályán kezdődött: a rönkhúzó vetélkedőre nem csak a helyi „lóerők” neveztek be, az iratkozás így nagyon elhúzódott, hiszen kiderült: 130 igavonó tulajdonosa nevezett be a vetélkedőbe. A szabályok egyszerűek voltak: a lovakat nem lehetett kézi eszközzel biztatni, csak szóban bírhatták őket jobb belátásra, hogy két perc alatt minél nagyobb távot tegyenek meg a teherrel. A négy kategóriában zajló versenyt a helybéli Kovács Gábor szervezte, és ahogy eddig is, nagy sikernek örvendett.

Szombaton az életfánál az újszülöttek megáldásával kezdődött a nap: a fiatalokat és a 2022–2023-ban született gyermekeket – 26 kisbabát – elsőként Daragus Attila polgármester köszöntötte, majd a jelenlévőkre Tímár Zoltán feltorjai római katolikus plébános és Egyed László Levente feltorjai református lelkipásztor adott áldást. Közös fénykép is készült, ezt berámázva rövid időn belül meg is kapták az érintettek.

Az újszülöttek megáldását követően a kultúrotthonban lezajlott a nagykorúsítási ünnepség, ezúttal 45 ifjú lépett be a község felnőttjeinek körébe, emellett kiosztották a Virágos Porta díjakat is. Idén az illetékesek úgy találták, hogy Ilyés Kálmán, Jakab Levente, Páll-Kovács Vilmos és Vojna Béla érdemelte ki az elismerést. Nem maradt el a Torjáért-díj átadása sem: 2023-ban a nyugalomba vonult, a községházán 34 éven át dolgozó Kerekes Tibor főjegyző kapta a kitüntetést.

A rendezvény egyik fénypontját mindig a hatvanméteres feltűrt túróspuliszka elkészítése jelenti, a hosszú asztal és az üstök mellett többtucatnyian szorgoskodtak, hogy elkészüljön a több mint 150 méteres világrekorder különlegesség egy „rövid” változata. Ezzel párhuzamosan zajlott a nemzetközi főzőverseny is, amire öt magyarországi helység: Kistarcsa, Gádoros, Bálványos, Beregsurány és Eger csapata mellett a Torjai Hagyományőrző Egyesület, a Torjai Ifjúsági Szervezet, a Torjai Juhászok, a Katrosa Vadászegyesület, a martonfalvi Molnár Endre csapata, valamint a Bogyó és Babóca csoport nevezett be. A bográcsos étkeket Daragus Attila polgármester és Bene László lemhényi mesterszakács értékelte, szokás szerint minden csapatot díjban részesítve.

Tegnap 11 órakor a római katolikus hívők az altorjai Szent Miklós-templomtól a Mária-kápolnáig vonultak, ahol Mária-búcsút tartottak, ezen ft. Csiszér Imre erzsébetbányai plébános volt a meghívott, aki a környékbeli papság koncelebrálásával tartotta a szentmisét. Délben a Zadi motorsport szervezésében feltuningolt autók tulajdonosai találkoztak a sportpályán.

Mindhárom nap a helyi termelők zöldségeit és gyümölcseit is meg lehetett csodálni a községházán, a kiállítók ízléses kompozíciókba helyezték kertjük büszkeségeit. Szombaton és vasárnap nem maradtak el a fellépők sem: T Betty, Pittyes 2-es és Gyufa, a Torja-Bálványos Ifjúsági Néptánccso­port, a kézdiszentléleki Perkő és a gelencei Burusnyán néptáncegyüttesek, Kincses Tünde és Kaly Roland lépett színpadra.