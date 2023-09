Ahol iskola van, ott pörgés van, energia van, tenni akarás van. Mindenki siet, mindenkinek dolga van: a szülők talán gyermekeiket kísérik el, mielőtt maguk is elkezdenék a munkát, de becsengetésre be kell érniük a tanároknak is. Mint ahogy helyén kell lenniük az iskolákban dolgozó, sokszor kevésbé látványos munkát végző dolgozóknak: a könyvelőknek, a takarítóknak, a karbantartóknak, mindenkinek. Mert ahol iskola van, ott rend van, ott mindenkinek el kell végeznie munkáját ahhoz, hogy a diákok felügyelet alatt, melegben, biztonságban ismerkedjenek a betűkkel és egymással, betekintést nyerhessenek egy-egy tudományágba, okulhassanak, tanulhassanak.

Ahol iskola van, ott elkötelezettség van. Mert tudja a szülő, hogy az iskola gyermeke jövőjének záloga. Mert tudja a diák, hogy iskolába járni kell, s bár bizonyára mindenki jobban szereti a vakációt, azért legbelül legtöbben mégiscsak elismerik, valahol hiányzik nekik mindaz, amit az iskola nyújtani tud: az új ismeretek, új kalandok, új élmények, régi és új barátok. És minden bizonnyal, a pedagógusok is tudják, érzik legbelül: gyönyörű hivatást választottak, mert irányításuk alatt, szemük előtt, kezük között formálódik egy új nemzedék, amelynek tagjai akkor is felnéznek rájuk, ha éppen úgy tűnik, sem a kormány, sem a társadalom nem becsüli meg őket eléggé, akiktől akkor is kapnak szeretetet, amikor talán hiábavalónak érzik munkájukat, amikor a rendszer terhei miatt is elfáradtak, amikor kiégettnek érzik magukat.

Mert ilyen is van, ahol iskola van: érzelmi hullámzás. És jól van ez így. Mert lehet bár szorongás, aggodalom, félsz, lehet csalódás, kudarc, szomorúság is, de bőséggel van megnyugvás, biztonság, derű, siker és öröm.

És ahol iskola van, ott egymásra figyelés van. Ott kisegítik egymást a szülők, ott beszélgetnek egymással a diákok. Ott még a kenyérüzletben dolgozók napját is feldobja a kiflit, tízórait vásároló fiatalok társasága és a legnagyobb forgalmi dugókban is óvatosan közlekednek a sofőrök, nehogy az útra tévedjen egy lurkó.

Ahol iskola van, ott értelmet nyer a tanoda korszerűsítése, de értelmet nyer a járdajavítás, az utcafelújítás, az új színházi előadás, a fesztivál, a mozi, talán még a választás, a politika is. Mert ahol iskola van, ott gyermek van. Ott minden van, és minden rendben van. Ott – minden panasz, minden bosszúság, minden probléma ellenére – béke van, biztonság van, jövő van.

Ne hagyjuk, vagy inkább: szeressük az iskolát.

Borítókép: Albert Levente