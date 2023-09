Az oktatás helyzetére figyelmeztettek

Az ellenzéki párt közleményében rámutatott, a szülők egyre elégedetlenebbek, miközben a PSD–PNL-kormány a különnyugdíjak és szinekúrák eltörlése helyett az oktatáson akar pénzt megtakarítani. Ştefan Pălărie szenátor úgy vélte, Klaus Iohannis államfő eddigi kilencéves mandátuma alatt „képzett Románia” helyett „bukott Románia” lett az ország. A politikus kifejtette: az idei tanévkezdéskor a tanulók az ösztöndíjak és az ingázási költség elszámolása körüli zűrzavar miatt elégedetlenek, a szülők pedig azért, mert a reformok helyett most a gyerekek tömeges drogteszteléséről szólnak a viták. Elégedetlenek a pedagógusok is, mert nem bíznak a kormány azon ígéretében, hogy az új közalkalmazotti bértörvény méltányos és motiváló fizetést biztosít majd számukra. Kitért arra is, hogy ma már egyetlen román intézmény sincs a világ ezer legjobb egyeteme között, és az összes minőségi mutató romlott.