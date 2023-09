Címkékkel a drogok ellen?

Történt ez tegnap is, Klaus Iohannis államfő az egyik fővárosi iskolába fáradt el tanévet nyit­ni, ahol agyondicsérte az új oktatási törvény, az általa alaposan agyondédelgetett, de sok gyakorlati eredményt nem hozó Tanult Románia projektet, majd áttért a fiatalok körében is egyre ijesztőbb méreteket öltő kábítószer-fogyasztás kérdéskörére. Utóbbiról pedig elmondta, hogy az általa elnökölt Legfelsőbb Védelmi Tanács elé terjeszti az ügyet, mivel mostanra már egyenesen nemzetbiztonsági kockázatról lehet beszélni. Azt is hozzáfűzte: a tanács elé terjesztés hozadéka lehet, hogy a hatóságok kivétel nélkül sokkal komolyabban veszik majd az ellenőrzést, ami komoly lendületet adhat a drogfogyasztás elleni harcnak.

Derék dolog, hogy Románia legmagasabb köztisztségének betöltője ennyire szívén viseli a jelek szerint valóban súlyos helyzet kezelését. Nagy kár, hogy Iohannis kijelentéseit hallgatva A tizedes meg a többiek című remekmű emlékezetes jelenete, Sinkovits Imre azóta szállóigévé vált mondata ötlik az ember eszébe: „az oroszok már a spájzban vannak”. A helyzet ugyanis az – amint az a rendőrségi közlésekből is folyamatosan visszaköszön –, hogy már jó ideje rémisztő, elképesztő, aggasztó a jelenség, és nem csak a fiatalok, diákok, de a felnőttek körében is. Olyannyira, hogy a belügyminiszter egy találkozón azt is elejtette: a felnőttek esetében már el is veszítették a drogellenes harcot, a fiatalok körében pedig robbanásszerűen elterjedt a fogyasztás. Az elmúlt időszakban ráadásul egyre több hírt hallani drogosan vezető és balesetező rendőrökről vagy éppen kábítószer-kereskedéssel foglalkozó egyenruhásokról, tehát, mint megszokhattuk, a rendszeren belül is súlyosak a bajok.

Mindezek fényében az államfői tervek nagyjából annyit érnek, mint halotton a napszemüveg. Lehet, hogy jól mutat, de teljesen haszontalan. Nehezen hihető, hogy ha a Legfelsőbb Védelmi Tanácsban kielemzik a drogfogyasztást, és a nemzetbiztonsági kockázat címkét ráaggatják a jelenségre, csoda történik. Ettől még nem lesznek kevesebben, akik alaposan betépve, a közutakon száguldozva maguk és mások életét veszélyeztetik, amint a fiatalok sem fogják holnaptól távolról kerülni a tudatmódosító szereket. Hogy mi lenne az igazán hatékony megoldás, nehéz megmondani – a jelenséggel más országok is küzdenek –, de az már most biztos, hogy a nagy szavakra, pótcselekvésekre, látszatintézkedésekre semmi szükség, drasztikus, határozott lépések kellenek, melyeket következetesen be is tartanak. Ellenkező esetben csak az újabb és újabb tragédiákat számolgathatjuk szörnyülködve és kétségbeesetten.

Borítókép: Klaus Iohannis a tanévnyitón. Forrás: presidency.ro