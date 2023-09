Az immár hagyományossá vált sepsiszentgyörgyi tanévnyitó ökumenikus istentisztelet több mint tizenöt éves kezdetére emlékeztetett Péter Sándor, az RMPSZ háromszéki szervezetének korábbi elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke, aki szerint az életben fontos, hogy ne felejtsünk el nevetni, ez szerinte diákra, tanárra egy­aránt érvényes. Takó István plébános közösségi bűnvallást fogalmazott meg, majd Tatár Ágnes Tekla unitárius segédlelkész Máté evangéliumára alapozott igehirdetésében mondta el: lesz küzdelem és harc, de öröm is. Az imádságban Majos Zoltán szemerjai református beosztott lelkész kívánt jó kezdetet a tanévnek.

Jó lenne, ha olykor be lehetne nyomni a lassító gombot, ha minden gyermek valamennyi apró felfedezése, kérdése, megállapítása nagyobb figyelmet kapna, ha hosszan el tudnánk bíbelődni azzal, ami igazán fontos, nem csupán a hatalmas mennyiségű tananyaggal – mondotta felszólalásában a megyei főtanfelügyelő. Kiss Imre hangsúlyozta, nem a nevezett intézmény vezetőjeként, hanem pedagógusként, az RMPSZ országos alelnökeként fogalmazta meg gondolatait, amelyek lényege, hogy olyan tudást adjanak át a gyermekeknek, amelyek segítségével el tudnak igazodni a jelenlegi káoszban, az információhalmaz pedig ne akadályozza, hanem előrevigye őket a folytonosan változó világ kiismerésében. Csodák kellenek is, meg nem is, mert a hazai körülmények között a törvénykezés meg a bürokrácia útvesztői sok akadályt gördítenek az álmok megvalósítása elé, de az egyéni kreativitás, a szeretet, egy kézfogás is csodákra képes – mondotta Szabó Margit, az RMPSZ alsó-háromszéki szervezetének elnöke.

Az evangélikus templomban tartott ökumenikus tanévnyitó istentiszteleten közreműködött a házigazda gyülekezet Domokos Zsuzsanna vezette Kantate gyermek- és ifjúsági kórusa, Incze Melinda versmondó, pedagógus, valamint a Pro Musica kamarakórus Sipos Zoltán vezényletével.