Előadások

A JBC sajtóirodájá­nak beszámolója szerint az első napot Szakács-Paál István, a Harghita Busi­ness Center menedzsere izgalmas előadással indította, az innovatív vállalkozások indítása és működtetése témában. Kiemelte az üzleti modell fontosságát és a célközönség megismerésének jelentőségét, valós esettanulmányokkal mutatta be a vállalkozások üzleti felépítését, és hasznos olvasnivalót ajánlott a hallgatóságnak.

Nagy Károly, a Promelek XXI ügyvezető igazgatója, RMKT elnöke lenyűgöző előadást tartott a rugalmas stratégia megvalósítása témában. Hangsúlyozta a stratégia fontosságát és a folyamatos építkezés szükségességét. A vállalkozásépítés során a lenyugvás és újratervezés elengedhetetlenek, és megoldásokat is kínált ezekre a kihívásokra. A stratégiatervezés legfontosabb elemeit is bemutatta, az érthető csapattag fogalmát, az értékajánlat megfogalmazását, a könnyen megjegyezhető és értelmezhető stratégiát, a folyamatos stratégiaépítés és a folyamatos kommunikáció és módosítások kezelését, de kiemelte a csapat fontosságát, a vezetés művészetét és a visszajelzések használatát is.

A tábor második napján Nagy Jenő, az OptiBoost cég marketingmenedzsere, Álljunk meg a futásban! Stratégiai tervezés a marketingben címmel tartott előadást, amelyben kiemelte a stratégia és taktika közötti különbséget, valamint a célok meghatározásának fontosságát. Az előadásnak négy fő része volt: az alapokat, a piacot, a végrehajtást és az akcióterv fontosságát taglalta.

Ezt követően Györffi Attila, a Celiqum Kft. tulajdonosa élettapasztalatát osztotta meg a résztvevőkkel. Előadásában a krízishelyzetek kezeléséről és az azokra adott válaszok fontosságáról beszélt, miközben saját vállalkozásának történetét is megismerhette a hallgatóság. Ugyanakkor beszélt a vonzás törvényéről is, és azt javasolta, hogy tudatosan nézzünk magunkba és ne felejtsük el a célunkat. Fontos, hogy összpontosítva maradjunk meg a tervezett úton, hogy bízzunk a céljainkban, s ne hagyjuk, hogy külső tényezők eltántorítsanak bennünket.

Farkas Levente, a marketingiskola.ro alapítója a tábor záróelőadásában az elkövetkező öt év tervezésének fontosságára és a célkitűzések elérésére ösztönözte a résztvevőket. Hangsúlyozta a tervezést, a célok meghatározását, és a hatékony munkavégzés fontosságát. Sokszor végezünk tevékenységeket, amelyek hasznosnak tűnnek, de nem visznek előre. Levente rámutatott arra, hogy fontos elkerülni ezt a mókuskereket, és magasabb színvonalú célokat tűzni ki magunk elé.



Műhelymunkák

A Katona Noémi vezetésével zajló műhelymunka célja az volt, hogy 24 különböző jellemvonáson keresztül segítse a résztvevőket a kitűzött célok elérésében. Sindler Beáta marketing-tanácsadó és a Design Terminál kulcsmentora egy másik műhelymunka során rávilágított arra, hogy a vállalkozók gyakran hanyagolják a tervezést, és nem gondolják át, hogy hová szeretnének eljutni hosszú távon. Ezért kiemelte a tervezés fontosságát, és arra buzdított, hogy gondoljuk át alaposan, mit szeretnénk elérni vállalkozásunkkal. Ugyanakkor több feladattal is készült, a résztvevők vállalkozásuk stratégiáját tervezték meg közösen, majd ezt pitch módszerrel mutatták be egymásnak, gyakorolva az együttműködést és a prezentációs technikákat.



Szabadidő

A szakmai programokhoz társultak a nyári szabadtéri tevékenységek is, néptáncbemutatóval, buborékfocival, céllövő versennyel, borkóstolással és tábortűzzel. A Kápolnásfalu közelében lévő Magic Harghita Resort kitűnő helyszínt biztosított a fiatal vállalkozóknak, hiszen a gyönyörű természeti környezet mellett dézsa, szauna, sószoba, kényelmes szállás és finom ételek álltak a résztvevők rendelkezésére.

Az eseményt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap és Kovászna Megye Tanácsa támogatta.