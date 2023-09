Amint arra a rendezvény mottója is utal, a szervezők igyekeztek intim, személyes élményeket nyújtó programokat felvonultatni az idei rendezvény kínálatában; az egyéni alkotások és a közösségi események is az egyéni világokra reflektálnak – mondta Knop Ildikó, a 9. pulzArt kortárs művészeti fesztivál programkoordinátora tegnap délelőtt a Tamási Áron Színház előcsarnokában tartott sajtótájékoztatón.

Örülnek, hogy sikerült visszaütemezni a fesztivált a szeptember közepi klasszikus időpontra, hisz ilyenkor még itthon vannak az egyetemisták, szélesebb közönséget érnek el – nyilatkozta még elöljáróban Knop Ildikó, majd arról beszélt, hogy a pulzArt mindig határon inneni és túli kortárs alkotásokat vonultatott fel, és igyekezett feszegetni a határokat, ami idén sem lesz másként.



Zenei programok

Mint mondta, számos zenei csemegét igyekeztek beszervezni a programba. Csütörtökön este a Dj Bootsie Quartet tánczenés nyitókoncertjével egy „zenei műfaj-utazásra” hívják az érdeklődőket a Szimpla kertbe: a hip hop mellett basszusütemek, elektronika, scratch, film- és népzenei elemek határozzák meg a formáció zenéjét, mely komolyzenei és dzsessz­elemeket is tartalmaz.

Pénteken a Szent Efrém Férfikar előadását láthatják az érdeklődők a színház nagytermében, mely ősi bizánci egyházi himnuszok, modern hangzásba öltöztetett dallamok mellett elektronikus elemeket is tartalmazó csodálatos zenei világba kalauzolja a közönséget.

Szombaton este szabadtéri koncertre hívják a zenekedvelőket az Erzsébet parkba, ahol meghívott és helyi zenészek közösen lépnek fel. A Spiralitás live act Emcsi és Voiwode, valamint Fekete Zsolt közös produk­ciója, mely során a hallgatók „improvizált szónikus sétán” vehetnek részt.

A szokásos esti könnyűzenei programok sem maradnak el, a romániai és magyarországi meghívott dj-k zenei produkcióinak idén a Szimpla kert ad otthont pénteken és szombaton este.

A zárókoncerten a magyarországi SunMa zenekar várja az érdeklődőket, mely sokszínű, dub-ban gyökerező, improvizációkkal tűzdelt, meditatív zenei élményt nyújt.



Irodalom

Az irodalmi eseményekről Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója mesélt. Író-olvasó találkozó, könyvbemutató és művészetek közötti határterületek bejárása is része a programnak, mely rendezvények közül mindegyik kapcsolódik a Mikro koncepcióhoz, hisz a szépirodalom mindig az íróból indul ki – mondta a szakember. Elsőként a rendezvény mindenkori jellegzetességére, a kreatívírás-műhelyre hívta fel a figyelmet, amelyet ezúttal Horváth Benji tart, „aki többet próbált alkotó, sok műfajban, irodalmi területen kipróbálta magát slam-poetrytől a versírásig, műfordítástól a zenés irodalomig”. A Szimplában zajló kétnapos (csütörtök-péntek vagy szombat-vasárnap) és négynapos műhelyére még van néhány hely.

Pénteken délután Mihai Raduval találkozhatnak az érdeklődők, akit a szatirikus sajtóban megjelent írásaiból is ismerhetünk, és akivel magyar nyelvű fordítója, Szőcs Imre könyvtáros beszélget. Mihai Radut inkább heccmesterként ismerik, de nagyfokú érzékenységgel és valóságlátással rendelkező szerző, amit a könyvei is tükröznek – mondta Szonda Szabolcs, majd arról is beszélt, hogy legutóbbi regényéből, a Repetiție pentru o lume mai bună című kötetből Radu Afrim készített igen sikeres előadást Bukarestben.

Szombaton Vida Gábor lesz a pulzArt vendége, akit a kortárs magyar próza egyik legmarkánsabb, legfontosabb hangjaként mutatott be a könyvtár igazgatója. Mint elhangzott, Vida Gábornak van egy nagy erdélyi története, amelyet ezekben az években ír, és a Sepsiszentgyörgyön bemutatandó Senkiháza című kötet is része ennek. A szerzőt Miklóssi Szabó István író faggatja majd.

Minden bizonnyal izgalmas beszélgetésre számíthatnak az érdeklődők vasárnap is, előtte pedig egy különleges egyéni előadást is láthatnak. Kiss Tibor Noé Beláthatatlan táj című könyve úgy mikró, hogy a tudat mögötti dolgokba is betekint egy nagyon éles helyzetben – hangzott el. A főszereplő autóbalesetet szenved, kómába esik, és ennek a folyamatnak a röntgenképe a könyv, melyből Marosvásárhelyen készült egyéni produkció Oproiu Nico­lette előadásában. A 17.30-tól látható előadás után a színésznő is jelen lesz a György Evelin által vezetett beszélgetésen a színház előcsarnokában.



Vizuális művészetek

Ezúttal is gazdag és változatos kínálattal jelentkezik ilyen szempontból is a pulzArt – mondta Kispál Ágnes Evelin, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér alapítója. És amint már megszokhattuk, nemcsak benti helyszíneken, hanem a köztéren is jelen lesz a rendezvény, például az Erzsébet parkban.

A kk_kollektív (Horváth Mihály, Kali Ágnes, Kusztos Anna, Kusztos Júlia) Láthatatlan munka című köztéri installációja az egymástól függetlenül, elszigetelten működő háztartásokban láthatatlanul végzett munkát összesíti és jeleníti meg jelképesen. A 23 fehér lepedőből álló installáció arra a kérdésre keresi a választ, hogy tudunk-e, képesek vagyunk-e közösséget alkotni. Az installációhoz rövid, vizuális elemekkel operáló háromnyelvű információs blokk és egy performance is társul.

Marina Melenti Persistence of Vision című projektje a közösségek létrejöttét meghatározó elemeket és a közösségek közötti kapcsolatokat vizsgálja. Az installáció nagyobb méretben és két példányban reprodukálja a 19. század eleji Taumatrop nevű optikai játékot.

Rizmayer Péter Kút fa című installációja a park egy élő fáját változtatja élő kúttá, ezáltal felhíva a figyelmet a környezetvédelemre.

A Baz/Art kortárs képzőművészeti vásár az első kísérlet arra a pulzAr­ton, hogy elérhető áron vásárba bocsássák helyi kortárs képzőművészek alkotásait – mondta Kispál Ágnes. „Nemcsak a helyi termelőkre, hanem a helyi alkotókra is gondolnunk kell, hiszen nagy az alkotókedv a városunkban, és értékes munkák születnek” – jelentette ki. A rendezvénynek helyet adó Art Gallery egy installációval, Daczó Enikő alkotásával is hívogatja az érdeklődőket.

A Magma kiállítóterében a Pop-Up tankolás című csoportos kiállítás látható majd, amely hét művész kínálta hétféle megközelítésen keresztül kapcsolódik napjaink aktuális témájához, a háborúhoz.

Három kreatív műhely is jelen lesz a rendezvényen, melyek különböző korosztályoknak szólnak: a Fecsegő Ecsetek kisgyermekeknek szóló élményfestés az EMŰK-ben, a FöldSzint alkotócsoport Hangműhely nevű interaktív projektje az Erzsébet parkban és a Lábas Házban, a Cătălina Nistor által vezetett ABC90 nevű hímzőműhely pedig a Magmában zajlik.

Közösségi együttműködésen alapuló alkotás Sugár János vizuális művész Időjárőr című projektje is, mely tavaly jelentkezett először a pulzArton. A művész egy lakókocsiban begyűjtötte a helyi lakosok történeteit, és ezekből kötet készült, amelyet szombaton délután mutatnak be Bartha József, Kusztos Attila és Kispál Ágnes Evelin képzőművészek közreműködésével.



Óriáspannók, költségvetés, jegyek

Ezúttal sem maradnak el a pulzArtról a köztéri beavatkozások. Elsősorban az idelátogatóknak szól az a két óriáspannó, melyeket az állomási aluljáróba fognak kihelyezni, és amelyek izgalmas sepsiszentgyörgyi mikrovilágokat mutatnak be – mondta végezetül Knop Ildikó, aki a sajtó kérdéseire válaszolva elmondta, hogy idén a pulzArt költségvetése összességében közel 350 ezer lej volt, mely mintegy százezer lejjel kevesebb a tavalyi rendezvényre fordított összegnél, de a programkínálatban ez nem látszik, a színvonal ugyanaz lesz, amit a korábbi években megszokhatott a közönség.

Szolgálati közleményként a programkoordinátor felsorolta az idei pulzArt szervező és támogató intézményeit is, és elmondta, hogy a programokra jegyek kaphatóak az Eventim és Jegymester oldalakon, valamint a sepsiszentgyörgyi városi jegyirodában, ahol a diákok, egyetemisták, nyugdíjasok és nagycsaládosok is kedvezményben részesülnek.