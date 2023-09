Moszkva és Phenjan erősíteni fogja bajtársiasságát

Az ebéd előtt, de a delegációk körében lefolytatott, mintegy két órán át tartó tárgyalásokat követően a két vezető négyszemközt is egyeztetett egymással. Putyin méltatta a két ország történelmi kapcsolatait. Emlékeztett rá: a jó viszonyt az alapozta meg, hogy a szovjet és koreai katonák 1945-ben vállvetve harcoltak a japán militaristák ellen. Felidézte Kim 2019-es vlagyivosztoki látogatását, és azt mondta, a megbeszélések most ugyanolyan, igazán baráti légkörben zajlanak, mint akkor. Elmondta, hogy vendégének programja Vosztocsnij mellett az orosz Távol-Kelet más jelentős csúcstechnológiai klasztereinek, ipari vállalkozásainak és innovációs központjainak megtekintését is magában foglalja.

Kim kifejezte készségét a stabil és jövőorientált államközi kapcsolatok építésére, és ennek alapján az erős állam kiépítésének ösztönzésére mindkét országban, valamint „a valódi nemzetközi igazságosság” megvalósítására. Bizodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a felek között megbonthatatlan stratégiai együttműködés alakul ki. Meglátása szerint olyan időszakban látogatott el Oroszországba, amikor a haladás és a reakció, az igazságosság és az igazságtalanság közötti küzdelem zajlik a világban. Azt mondta, biztos benne, hogy Oroszország hadserege és népe nagy győzelmet arat „szent küzdelemben a hegemónia és az expanzió illúzióját tápláló gonoszok gyülekezete felett, és két fronton fogja magabiztosan bizonyítani a becsület felbecsülhetetlen erényeit, a különleges hadműveletben és az erős állam építésében”. „Tovább akarjuk fejleszteni a kapcsolatokat, mindig is támogattuk Putyin elnök és az orosz kormány döntéseit. Remélem, mindig együtt leszünk az imperializmus elleni küzdelemben és a szuverén állam építésében” – hangoztatta Kim kamerák előtt.

Putyin közölte, hogy a kétoldalú haditechnikai együttműködésnek annak ellenére is vannak kilátásai, hogy Moszkva betartja az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióit. Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország önellátó ország, de – mint mondta – a jelenlegi szabályok keretein belül vannak lehetőségeik, amelyekre szintén figyelmet fordítanak és megvitatják azokat.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt nyilatkozta, hogy egyes sajtóértesülésekkel szemben a csúcson nem került szóba, hogy észak-koreai katonákat vezényeljenek az ukrán határra.