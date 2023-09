Háromszéki kitüntetettek

Az eseményen jelen levő Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki lámpásembereknek nevezve a kitüntetetteket, így fogalmazott: „A magyar állami kitüntetés megérdemelt elismerés a szülőföldön való megmaradásért, a közösségi értékek megőrzéséért folytatott tevékenységükért. Azért, hogy emberpróbáló időkben erőt adva közösségük számára utat és példát mutatnak szakmaiságból, helytállásból és megmaradásból.”

Bajcsi Ákos

kézdivásárhelyi agrármérnök, a Timate cég társtulajdonosa, a kurta­pataki Zonda Lovarda tulajdonosa a székelyföldi mezőgazdaság és növénytermesztés minőségi fejleszté­sében elért eredményei, valamint a szakmai utánpótlásképzés, illetve a közösségi nevelés területén végzett példaértékű munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Haralyban született 1946. szep­tember 19-én. Az elemi iskoláit a szülőfalujában, a középiskolát Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Középiskolában végezte. A Iași-i Agrártudományi Egyetemen szerzett 1970-ben agrármérnöki diplomát. A kézdialmási termelőszövetkezetben kezdte pályafutását agrármérnökként. Tizenkét év után Csernátonba került, ahol főmérnöki munkával bízták meg. Ez volt a megye legnagyobb földterületű mezőgazdasági – és az ország legnagyobb burgonyatermelő – egysége, amelynek a munkáját a rendszerváltásig irányította. Az 1990–1992 közötti időszakban az RMDSZ színeiben Kovászna megyei parlamenti képviselői megbízást kapott. Mandátuma lejárta után az életútja szakmai tevékenységgel folytatódik. 1993-ban Moldován Csabával megalapították a Timate Kft.-t, amelynek fő tevékenysége a növény- és zöldségtermesztés. Ez a mezőgazdasági üzem ma is tevékenyen működik, itt dolgozik mint társtulajdonos és ügyvezető. Cégük ma a megye egyik legjelentősebb mezőgazdasági vállalkozása. Több mint 700 hektár területen termelnek 40 állandó alkalmazottat foglalkoztatva. Vállalkozásuk példaértékű tevékenysége nagyban járult hozzá Kovászna megye mezőgazdaságának lendületes fejlődéséhez. Az országban itt termesztenek a legnagyobb területen burgonyát. Immár 16 éve, évente két-három alkalommal tartanak mezőgazdasági gépbemutatót, ahol a gazdák működés közben is láthatják a legmodernebb mezőgazdasági eszközöket. Az Agrowest Napok alkalmával a gépbemutatóra Erdélyből és az egész országból érkeznek érdeklődők. Mindig feladatának érezte a közvetlen környezet gondjainak megoldására szánt segítséget. 2013-ban alapító tagja a Kézdivásárhelyi Rotary Clubnak. A rotarys barátokkal együtt a térség gondjainak megoldására keresnek lehetőséget és biztosítanak támogatást. Így támogatták a Bákó megyei Kostelken a magyar iskola, közösségi ház és tanári lakás létrehozását, emellett több fiatal tehetséget, számos iskolát, és hátrányos helyzetű rászorulókat is rendszeresen támogatnak. Önkéntes munkával és támogatással vesz részt több közösségi projektben, melyek közül megemlítendő a folyamatban levő szakmaválasztási mentorálási program. Mivel fiatalon maga is aktív sportoló, alpinista volt, nagyon fontosnak tartja, hogy a gyermekek sportoljanak. A lovassport nemzetünk hagyománya. Kurtapatakon családjával létrehozta a Zonda Lovardát, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a lovaglás élményével: a díjugratással, a lovas tornával. Ezen kívül fogyatékos gyermekeknek is tartanak terápiás lovaglást. Az elmúlt nyolc évben támogatásukkal országos lovas torna és a díjugratóversenyeket szerveznek a székelyföldi lovas klubok részvételével. Díjugratóik rendszeresen részt vesznek az országos bajnokságokon is, ahol kimagasló eredményeket érnek el – áll a felolvasott méltatásban.

Makkai Enikő

a sepsiszentgyörgyi Diakónia Kapernaum Alapítvány vezetője, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése és támogatása érdekében vállalt fáradhatatlan munkája elismeréseként szintén Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

1966. december 22-én látta meg a napvilágot Székely­udvarhelyen. Tanulmányait a helybeli Egészségügyi Líceumban végezte, majd a Csíkszeredai Megyei Kórházban mint egészségügyi nővér kezdte tevékenységét. Már diákkorában bekapcsolódott a néptáncmozgalomba, és amikor lehetőség nyílt rá, a ’89 es fordulat után Magyarországon, majd a Kolozsvári Babeș–Bolyai Egyetem Filológia Karán folytatta tanulmányait. Német nyelv és irodalom szakon szerzett diplomával érkezett Sepsiszentgyörgyre, ahová az Árkosi Református Egyházközségbe megválasztott lelkipásztor férjét, Makkai Pétert követte. Férje lelkészi szolgálatát Enikő a nőszövetség vezetésével tette teljessé, amely valójában a gyülekezet lelkét, forró magját alkotta és magát a gyülekezeti életet tartotta fenn. Ugyanilyen lelkesen tevékenykedett a szeretetszolgálat, gyermekekkel, fiatalokkal való tevékenységek területén is. Közben a Mikes Kelemen Elméleti Líceum német nyelv és irodalom tanáraként folytatta szakmai tevékenységét. Aktívan részt vett a férje által indított egyházközségen belüli és kívüli, a fokozatosan az egész megyét lefedő szeretetszolgálati tevékenységben, amely több száz hátrányos helyzetben levő családnak nyújt ma is hathatós segítséget. Megszervezte és mai napig is vezeti az árkosi bölcsődét és délutáni programos óvodát, amely az egyetlen alapítványi-egyházi ilyen típusú intézmény Kovászna megyében. Vezeti, szervezi a Sepsiszentgyörgyi Diakónia-Kapernaum Alapítvány szociális konyháját, amely naponta több mint 150 gyereknek, fogyatékkal élőnek, idős embernek biztosít meleg ebédet. Vezeti, szervezi a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű gyerekek számára létrehozott sepsikőröspataki Írisz tábort. 2012-ben átvette a Diakónia Kapernaum Alapítvány igazgatói tisztségét, hogy a felsorolt tevékenységeket teljes munkaidőben végezhesse. Szerény, csendes, de határozott és pontos egyéniségével észrevétlenül tölti be azt a szolgálatot.

Szakács Sándor

imecsfalvi származású erdőmérnök, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztályának elnöke, a Székelyudvarhelyi Magánerdészet nyugalmazott vezetője az erdélyi magyar erdészek érdekképviseletében, a szakmai és üzleti együttműködések létrejöttében, valamint az anyaországgal ápolt erdészeti kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Böjte Lídia

zágoni származású nyugalmazott tanár, a Szászrégeni Florea Bogdan Gimnázium korábbi igazgatóhelyettese, a Kemény János Művelődési Társaság elnöke a szászrégeni és felső-marosmenti szórványban élő magyarság kulturális értékeinek megőrzése érdekében folytatott tevékenysége, valamint a magyar irodalom népszerűsítésében és az anyanyelvi oktatásban végzett több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

További székelyföldi kitüntetettek: dr. Ábrám Zoltán orvos, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, aki a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vette át, valamint Balázs Árpád nyugalmazott újságíró, helytörténész, az Udvarhelyi Televízió alapítója és első főszerkesztője, aki Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.