Bőkezűen osztogatta a nagy összegű bírságokat az elmúlt hetekben a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség, a szabálytalanságon értek között volt az olaszteleki Daniel-kastélyszálló, valamint több nagykereskedelmi üzletlánc háromszéki egységei is. A felügyelőség ellenőrei legtöbb esetben élelmiszerek kapcsán bírságoltak, de nem megfelelő minőségű ruhanemű forgalmazásáért is osztottak pénzbüntetést.

A tapasztalt rendellenességekről, valamint a büntetésekről Mircea Diacon, a hivatal büntetett előéletű vezetője számolt be a felügyelőség nevén futtatott, ám nem hivatalos Facebook-oldalon. Az olaszteleki Daniel-kastély kapcsán az oldal szerkesztője megjegyzi, hogy egy hét alatt két rendben is megbírságolták a létesítményt. Még augusztus utolsó napjaiban osztottak ki ötezer lej pénzbüntetést és rendelték el bizonyos termékek eltávolítását egy tematikus ellenőrzés során. A leírás szerint bizonyos hűtőben tárolt késztermékekről (élelmiszerek) hiányzott azok leírása, a szavatossági idő sem volt feltüntetve. Emellett a konyhában nem megfelelően tárolt és használt főzőeszközöket találtak. Ezt követően szeptember 4-én egy panasz nyomán szálltak ki, és háromezer lejre bírságolták a szállót működtető vállalkozást, illetve elrendelték a fedett medence működésének időszakos felfüggesztését, mivel hiányoztak a vízminőséget igazoló iratok.

Szintén augusztusban a Carrefour sepsiszentgyörgyi nagyáruházában végeztek ellenőrzést a fogyasztóvédők, több zöldség és gyümölcs árusítását leállították, illetve egyes tanszerekét, és nyolcezer lejre bírságolták a működtetőt. Az ellenőrök romló állapotban lévő zöldségeket, gyümölcsöket találtak, egyebek mellett penészt, valamint szivárgó hűtőket fedeztek fel. A tanszerek esetében hiányzott a román nyelvű tájékoztató. Szintén a nagy üzletláncok közül a Profi sepsiszentgyörgyi, Állomás negyedbeli üzletét ellenőrizték panasz nyomán, ahol lejárt szavatosságú élelmiszereket, illetve árcímke nélküli árut találtak. Az élelmiszerek árusítását betiltották, illetve ötezer lejjel büntették az üzlet működtetőjét. A Profi áruházlánc egy másik üzlete hatezer lejes bírságot kapott két napja lejárt szavatosságú, romlásnak indult, valamint nem megfelelően tárolt élelmiszerek miatt. A Kaufland nagyáruházban szintén panasz nyomán végeztek vizsgálatot, ennek során lejárt szavatosságú, nem megfelelően tárolt, romlófélben lévő árut, tiltott termékeket (játékok), illetve az akciókra vonatkozó félrevezető tájékoztatást tapasztaltak.

Emellett kiderült, hogy a panasz helytálló volt, az illetőt átverték a választott termékkel. Az ellenőrök összesen 55 ezer lej büntetést szabtak ki, illetve leállították egyes termékek forgalmazását, továbbá félrevezető kereskedelmi gyakorlat ügyében eljárást indítottak. A Kaufland Áruházat ugyanakkor ebben a hónapban is megbírságolták, ezúttal ötvenezer lejre nem megfelelő minőségű ruhanemű forgalmazásáért. Ugyanekkor a Sepsi Value Centre bevásárlóközpontban működő több ruhásboltot is pénzbüntetéssel sújtottak hasonló okból. A büntetés összege 40 és 50 ezer lej volt – olvasható az említett Facebook-oldalon közzétettekben.