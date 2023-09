Mindenki abból főz, amije van, és jelenleg nemigen mutatkozik más kormányzási lehetőség a PSD–PNL felállásnál, mert remélhetőleg senki sem gondolja komolyan, hogy bármilyen megállapodást kössön a szélsőséges, oroszbarát AUR párttal, amelynek népszerűsége jelenleg 20 százalékos, de egyesek szerint akár első helyen is lehet a jövő évi EP-választásokon – fejtegette Antal Árpád. Leszögezte: a szociáldemokrata és a liberális pártban is vannak „félfasiszták”, de nem kellene olyan helyzetbe kerülni, hogy ne legyen kormánytöbbség, és egy kisebbségi kormánynak az AUR parlamenti támogatásával kelljen kormányoznia. Az már látszik, hogy egy jobboldali – PNL–USR – koalíciónak nem lesz kormánytöbbsége, tehát jövőben is csak a PSD-t és a PNL-t lehet összerakni – vélekedett.

Az elöljáró szerint a világ legtermészetesebb dolga, ha két párt együtt akar működni, és jó, hogy beszélnek arról, ezt miként képzelik el. A hajdani szociál-liberális szövetség (USL) felélesztését azonban Sepsiszentgyörgy polgármestere már nem tartja jó ötletnek, bárminek is nevezzék az új alakulatot: ha ugyanis a két nagy román párt összefog, azoknak a megyéknek és városoknak a vezetését elveszítheti az RMDSZ, ahol a magyarság kisebbségben van. Ez történt 2012-ben (az USL megjelenésekor) Maros, Bihar és Szatmár megyében, illetve Szatmárnémetiben is, és bár azóta (az egyfordulós választási rendszer miatt) sikerült visszaszerezni ezeket a tisztségeket (amihez az is hozzájárult, hogy Szatmáron és Marosvásárhelyen is túllépték az etnikai választóvonalat, románok is szavaztak magyar jelöltekre, és fordítva), egy USL2 létrejötte csökkentené az RMDSZ esélyeit – magyarázta.

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a román demokráciának is jobbat tenne, ha a PSD és a PNL külön-külön, identitását megtartva indulna a választásokon – hiszen ideológiailag elég távol állnak egymástól, és nem lenne szerencsés összemosni ezeket az ideológiákat, összezavarná a választókat –, és majd csak a választások után keresnék a kompromisszumot a kormányzáshoz. Végül így összegezett: egy USL2 típusú politikai konstrukcióval csak az AUR nyerne.