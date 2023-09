A tisztújító közgyűlést szerdán tartották a településen, ahol Kovács Ödön leköszönő elnök köszönte meg elsőként a bizalmat. „Magyarságunkért mindennap küzdeni kell, és ebben a küzdelemben csak az RMDSZ tud fellépni, eredményeket elérni. Igaz, néha kis lépteknek tűnnek, de nekünk, kisebbségi magyar embereknek fontos minden előrelépés. Elnökségem ideje alatt ezt igyekeztem erősíteni az emberekben, úgy érzem, sikerült is, hiszen aktív volt a közösségünk, megalakult a nőszervezetünk is, sok közösségépítő rendezvényünk volt. Bár tisztségemről lemondtam, de felelősség- és kötelességérzetem a közösség iránt továbbra is erős, és továbbra is támogatom az RMDSZ munkáját” – emelte ki a leköszönő elnök.

Az új elnök, Mágori István kifejtette: fontos számára a közösségi munka, a településért folytatott tevékenység. „Elnökként is ezt a munkát szeretném folytatni, a cél a közösség megerősítése. Bízom abban, hogy sikerül fejlődést elérni, ebben kérem az önök segítségét és támogatását” – fogalmazott, egyúttal megköszönve a bizalmat.

A gyűlésen jelen volt Fe­jér László Ödön szenátor, az RMDSZ kézdiszéki szervezetének elnöke is, aki hangsúlyozta: „A jövő évben négy választás elé nézünk, amelyek mind sorsdöntő fontosságúak a magyarságra nézve. Mágori István nehéz feladatra jelentkezett, hiszen mozgósítani kell az embereket, erős közösséget kovácsolni össze. Istvánt rég ismerem, ő a megfelelő személy a feladatra, hiszen jó szervező, család- és nemzetszerető, aktív ember” – mondotta.

A tisztújítás mellett díszoklevelet adtak át a közösség érdekében végzett tevékenységéért Bod Lívia nyugalmazott óvónőnek és Szőcs Ilona tiszteletes asszonynak. A közgyűlésen elfogadták a helyi szervezet alapszabályzatát, kijelölték a választmányt, illetve megválasztották a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjait is.