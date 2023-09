Rockkarácsony-lemezbemutató

A 2022-es év legjobb produkcióit tartalmazó lemez bemutatójára ma kerül sor. A sorban 12. bemutató befogadója a For You Klub, ahol 17 órakor veszi kezdetét a videó vetítése. A rendezvény célja, hogy felelevenítsék a kétnapos fesztivál hangulatát és hangolódjanak a következő rendezvényre – fogalmazott dr. Kelemen András, a Rockkarácsony Egyesület vezetője –, továbbá, hogy népszerűsítsék az erdélyi magyar rockzenét, teret biztosítsanak a dalszerzésre, és nem utolsósorban lehetőséget, hogy tehetséges, fiatal zenekarok mutatkozhassanak be. (bartos)