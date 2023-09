A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK öt sportolóját nevezte az elmúlt hét végén megszervezett nemzetközi cselgáncs Temerarul Kupa huszon­nyolcadik kiírására. A Veres László edzette legények mindannyian az U16-os korosztályban léptek tatamira, mérlegük három első, egy harmadik és egy ötödik helyezés volt. Remek versenyzéssel Simon Tege mindenkit maga mögé utasított az 50 kilogrammos súlycsoportban, az 55 kilogrammosok között Tamás Gábor nem talált legyőzőre, míg Pál Norbert a 60 kilogrammos kategóriában állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Mellettük Szőcs Norbert harmadik lett és Kovács Máté ötödik volt, s mindketten a 73 kilogrammban mérettettek meg.

„Remek nemzetközi versenyen vettünk részt, ahol a hazai sportolókon kívül osztrák, lengyel, cseh, olasz, bolgár, azeri, bosnyák, szlovák, ukrán és moldáv dzsudokák harcoltak a pódiumért. Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, hiszen az U16-os korosztályban három súlycsoportot is megnyertünk, míg 73 kilóban is két kézdivásárhelyi küzdött a bronzért” – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László, aki azt is elmondta, hogy tanítványaival a hétvégén ott lesznek a Szörényváron megrendezendő földharc országos bajnokságon. (t)