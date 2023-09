Amint az elhangzott, a gyűlésnek ez alkalommal jelképes helyszínt választottak, Sepsiszentgyörgy egyik ikonikusnak számító és széles körben ismert épületegyüttesét, az egykori dohánygyárat. A több mint 270 megjelent küldöttet, valamint a meghívottakat – köztük Kelemen Hunor elnököt, Horváth Anna ügyvezető alelnököt, háromszéki parlamenti képviselőket, intézményvezetőket, önkormányzati képviselőket – Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, a szövetség megyeszékhelyi szervezetének vezetője köszöntötte elsőként.

Az elöljáró felidézte, amit az RMDSZ legutóbbi kongresszusán már kijelentett: Románia jobb irányba halad, amikor a szövetség részt vesz a kormányzásban, és ezt fenntartják. Antal Árpád rámutatott, újból annak vagyunk szemtanúi, hogy Bukarestben pillanatok alatt képesek fejre állítani az országot, és a rendetlenség csak hibás, meggondolatlan döntéseket hoz maga után. A polgármester szerint országos szinten sokan gondolják úgy, hogy az RMDSZ-nek újból helye lenne a kormányban. A továbbiakban Antal Árpád abbéli meg­győződésének adott hangot, hogy az elmúlt években megtettek mindent, ami lehetséges volt a közösségért, hozzátéve: annak ellenére, hogy az RMDSZ helyzete Bukarestben megváltozott, így is számtalan jó projektet sikerült útjára indítani, amelyek a helyi emberek életminőségét javítják. A legnagyobb eredmény ugyanakkor, hogy sikerült dinamizálni Háromszéket, szorosabb kapcsolatot kialakítani az emberekkel, és ez akkor is fontos, ha egyébként negatív események – mint egy járvány vagy a szomszédban dúló háború – vezettek ide. A közösség és a szövetség hosszú utat járt be, és ahogy annak idején Bécs és Isztambul között kellett megtalálni az egyensúlyt, érvényesíteni a közösség érdekeit, most Budapest és Bukarest között kell utat találni. Bár Budapesttel szoros stratégiai partnerséget kötöttek, ám vannak helyzetek, amikor csak az RMDSZ képes igazi transzilvanistaként gondolkodni, mások vagyunk, más helyzetekben szocializálódtunk, nem látunk mindent egyformán. Több Európa kell, és kevésbé központosított állam – fogalmazott a polgármester, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a nézetkülönbségek viszont nem vezetnek nézeteltérésekhez. Ami Bukarestet illeti, mindig a legrosszabbra készülnek, és várják, hogy meglepődjenek, de eddig erre ritkán volt példa. Beszéde zárásaként Tamás Sándort és a vele közel egy évtizede fennálló partnerséget méltatta.



Egyszer lehet elrontani

Kelemen Hunor köszöntőbeszédét a háromszéki szervezet méltatásával indította, kijelentve, példát mutattak, mivel pontosan tudták, mit akarnak, mi a cél, és jó csapatot sikerült kialakítaniuk. Az RMDSZ egyik sikeres területéről van szó, szervezeti és közösségi szinten, mivel a stratégiai gondolkodást soha nem váltotta fel az olcsó demagógia és populizmus, valamint az ego­centrikus világkép, azaz mindig a közösség állt a középpontban, és nem egy személy körül forgott az egész – fogalmazott. Kelemen Hunor továbbá előre gratulált Tamás Sándornak az újabb megbízatásért, hiszen mint mondta, ezt a választást nem lehet elrontani.

A szövetségi elnök kitért az RMDSZ jelenlegi helyzetére, illetve az elkövetkező időszak kihívásairól, feladatairól is szólt. Előbbi kapcsán rámutatott: az RMDSZ politikai helyzete megváltozott, és már nincs kormányon, ám a „testtartás” maradt: egyenes gerinccel folytathatják. Ha elfogadták volna, amit nekik odalöktek, a megalázó helyzetet, amit a két koalíciós partner ajánlott, akkor lehet, hogy most is ott lennének, ám meggyőződése, hogy „tovább tolták volna őket”. A legutóbbi eseményeket elnézve ugyanakkor úgy látják, jobb így. Kelemen Hunor szerint bebizonyosodott, hogy amikor az RMDSZ kormányon van, képes minden polgárért felelősen gondolkodni és tenni, ám első helyen a székelyföldi, erdélyi magyarok voltak, vannak. Háromszék élen járt ebben, mert az itteni vezetők nem csak mandátumok idejére terveztek, hosszú távú elképzeléseik vannak. Ami a jövő évet illeti, Kelemen Hunor hangsúlyozta, 2024 nem csak a választások eredményeiről, hanem a következő tíz évről szól, és ezt csak egyszer lehet elrontani, ezt pedig mindenképp el kell kerülni.



Összhang kell a közös ügyekben

A szavazást Tamás Sándor beszámolója előzte meg. Az elnökségre egyedüliként pályázó régi-új vezető inkább az elvi kérdésekre helyezte a hangsúlyt beszédében, kijelentve, hogy az elmúlt 15 évben sok kihívással néztek szembe Háromszéken és most is van bőven, ennek ellenére vannak eredményeik, ezeket a legvehemensebb kritikusaik is elismerik. Az elnök szerint mindhárom megyében (Hargita, Kovászna és Maros) az a cél, hogy Székelyföld olyan hely legyen, ahol érdemes élni, és az is egyértelmű, hogy Székelyföld csak a székelyek kezében van a legjobb helyen. Az emberek pedig azzal bízták meg őket, hogy minden lehetséges módon járuljanak hozzá, hogy az életminőség a térségben jobb legyen, ezért dolgoztak és dolgoznak a továbbiakban is. Az elnök ugyanakkor az elmúlt 15 év – amióta a megyei önkormányzatot és az RMDSZ területi szervezetét vezeti – legfontosabb megvalósításaként értékelte, hogy sikerült összhangot teremteni mind a szövetség helyi szintjein, mind a központi vezetéssel, a székelyföldi helyi és területi szervezetekkel, illetve a nemzeti ügyekben az RMDSZ-en kívüli politikai szervezetekkel, valamint Magyarország kormányával, majd amikor készen álltak, az emberekkel is. Ennek eredményeképpen a korábbi „lejtmenet” után, 15 éve töretlenül „hegymenetben” vannak, ami az RMDSZ bizalmi indexét illeti Háromszéken.

Tamás Sándor továbbá kitért arra is, hogy Bukarestben sokszor a farkasok torkában kell eredményt elérni, más kultúra, más mentalitás, más logika működik, másak az emberek, a kocka hamar fordul, és ennek kapcsán köszönetet mondott Kelemen Hunornak a kiállásért, illetve a Potsa József egykori főispán által előszavazott Háromszék vármegye emlékkönyve egyik névre szóló reprint példányát nyújtotta át a szövetségi elnöknek. Rámutatott, hogy az RMDSZ egy nagy szervezet, és ennek megvannak a hátrányai is, sokféle ember van egy ernyő alatt, így a belső rend helyenként megdőlt, egyre óvatosabbnak kell lenni, meg kell erősíteni az emberekkel való kapcsolatot, több odafigyelés, nagyobb alázat szükséges. Kitért a fiatalok felé nyitásra is, amire az elmúlt években hangsúlyosan odafigyeltek. Nem a törtetőkre, hanem a jó képességűekre. Tehetségesekre és nem tehetősekre van szükség, akiknek nem csak többet, hanem az értékek mentén minőségben jobban kell teljesíteniük, mint akik előttük járnak – üzente.

A voksolás nem hozott meglepetést, 272 támogató szavazattal 2 ellenében a küldöttek az eddigi elnöknek szavaztak bizalmat, továbbá döntöttek azokról, akik Háromszéket képviselik a Szövetségi Képviselők Tanácsában. Az ülésen a küldöttek meghallgatták a négy háromszéki parlamenti képviselő Gál Károly, Könczei Csaba, Miklós Zoltán, Benedek Zakariás, mellettük pedig Fejér László Ödön szenátor, valamint a nőszervezet és a Komitátusz ifjúsági ernyőszervezet beszámolóit.