A kerítésen át beköszön a NATO

Minek nekem ellenség, mikor ilyen barátaim vannak? – jutott eszembe a kérdés, meglátva tegnap a Kézdivásárhelyi közlekedési infóba feltöltött képeket, amelyeken egy álcahálóval beburkolt katonai terepjáró látható, amely a kerítést áttörve behajtott egyik helyi portára.

Nem első eset, hogy az amúgy is zsúfolt országúton übermenschi felsőbbségtudattal, rendőrségi felvezetéssel úgy mennek ezek a konvojok, mintha az oroszok épp betörtek volna az ojtozi szorosnál és „hőseink” menekülőre fogták volna. Mennek ők is, a rendőrségi és csendőrségi kísérettel támogatott ukrán kamionosok is nyomják a vasat – biztos romlandó árut szállítanak –, és persze a civilek is, ne tegyünk kivételt. Legutóbb Eresztevénynél szintén csernátoniak látták kárát annak, hogy egy hasonló katonai konvoj egyik járműve szembeelőzött velük: épp, hogy túlélték az esetet, kórházi kezelésre szorultak. Komikus eset is történt: múlt héten Kézdivásárhelyen egy hasonló, terepruhába öltöztetett, maga után szivattyúféleséget vontató tehergépkocsi tévedt el. Úgy parádézott végig a céhes város főterén, mint néhány évvel ezelőtt a román katonaság december elsején – nekik ugyanis szabad nagyobb súlyú járművel is behajtani a műemlékvédelmi övezetbe, hiszen ők az „egyesek”, de a „kettősökről” a keresztvizet is leszedik a rend felügyelői.

Van biztosítása, mennyivel ment, van-e útadó? Esetleg áramot akart tankolni a póznáról? – tették fel az emberek a bejegyzés alatt a fanyar humorú, de keserű kérdéseket.

„Saját udvarodon csap le rád a NATO” – írta valaki és ebben benne van a szomorú igazság. Nem kell ide háború, békeidőben is úgy kipirít az Észak Atlanti Szövetség, hogy Putyin cárevicsnek az ujját sem kell mozdítania.

