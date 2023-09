Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték az ittasan balesetező rendőrt

Az ítéletet a bíróságok portálján tették közzé a rövid leírással egyetemben. Ennek értelmében a büntetlen előéletű rendőrt két év hat hónap börtönbüntetéssel sújtja a bíróság gondatlanságból elkövetett emberülésért, illetve 1 év hat hónappal az ittas vezetésért. A büntető törvények értelmében a két büntetést összevonják, a súlyosabb (az emberölés) esetében fenntartják a teljes időtartamot, míg az ittas vezetésért kiszabandót harmadolják, így végül a kiszabott börtönbüntetés három év. Az ítélet ugyanakkor azt is tartalmazza, hogy a büntetés végrehajtását négy év, megfigyelés alatt töltött próbaidőre felfüggesztik. Tehát az elkövetőnek nem kell börtönbe vonulnia, csak abban az esetben, ha ez idő alatt újabb bűncselekményt követ el, vagy vét a megfigyelés szabályai ellen. A próbaidő alatt ugyanakkor 100 napnyi közmunkát is el kell végeznie a sepsiszentgyörgyi vagy a baróti önkormányzat javára. A bíróság továbbá elrendeli, hogy az elítélt öt évig nem vezethet semmilyen járművet, és vezetői jogosítványát is bevonják erre az időszakra. Ez a rendelkezés az ítélet jogerőre emelkedésétől alkalmazandó. Az ítélőszék továbbá jóváhagyta, hogy a biztosító fizessen összesen 65 ezer euró erkölcsi, illetve közel húszezer lej anyagi kártérítést a balesetben elhunyt fiatal családjának.

Amint arról több alkalommal is beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy határában, a Csíkszereda felőli kijáratnál 2021. december 2-án két gépkocsi ütközött. Az egyik jármű vezetője – egy 28 éves fiatalember – életét vesztette, a másik gépkocsivezető, a fentebb említett 40 éves rendőr megsérült. Az eset kapcsán közfelháborodást keltett, hogy a balesetet követően a rendőrség eleinte csak annyit közölt, hogy bűnügyi osztályuk egyik munkatársa volt az, aki balesetezett (szolgálaton kívül, saját személygépkocsijával), azt viszont nem, hogy ittas is volt. Utóbbi részletet csak a sajtó kérésére hozták nyilvánosságra, ezt a vérvizsgálatot követően az ügyészség is megerősítette. Mint kiderült, az alkoholszonda 0,6 mg/l kilélegzett alkoholtartalmat mutatott a helyszínen, a vérvizsgálatot követően pedig feltárult az is, hogy közel kétezrelékes volt a tulajdonképpeni alkoholszint (ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen ittas, de meglehetősen részeg volt az elkövető). A megyei kapitányság vezetői valamivel később azzal magyarázták a kezdeti részleges tájékoztatást, hogy bűncselekmény gyanúja esetén csak az ügyészség jóváhagyásával tehetnek közzé információkat, és ebben az esetben nem kaptak felhatalmazást. Megerősítették ugyanakkor, hogy amennyiben a férfit a bíróság bűnösnek találja és szabadságvesztésre ítéli, a rendőrség kötelékéből is kizárják.

Amint azt ismertettük, az ügy hamar az ügyészségre került, ám ezt követően igencsak lelassult a vizsgálat. A nyomozóhatóságnak közel három hónapjába telt, amíg sikerült kihallgatnia a rendőrt, aki maga is megsérült a balesetben – az ügyészség közlése szerint egészségi állapota nem engedte, hogy korábban rendelkezésükre álljon. Az elhúzódó kihallgatás mellett a baleset 28 éves halálos áldozatának boncolási jegyzőkönyvét is nagyon lassan kapta kézhez az ügyészség, illetve a két gépkocsi műszaki állapotának szakértői felmérési jegyzőkönyvére is várniuk kellett. A nyomozati és a vizsgálati szakaszok idején a rendőr végig szabadlábon volt. Végül az ügyészég múlt év augusztusában emelt vádat a rendőr ellen gondatlanságból elkövetett emberölésért, valamint ittas vezetésért. A bíróság múlt év októberében döntött az ügy befogadása mellett. Az első tárgyalásra novemberben került sor, majd több halasztás után az ítélethirdetést idén július 13-ra tűzték ki, de ezt is három rendben elhalasztották.