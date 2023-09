Készítsünk finom egzotikus ételeket wok serpenyőben! /X/

Míg régen az emberek csak a saját nemzetük gasztronómiáját ismerték, addig ma már semmi meglepő nincs abban, ha egy városban egy utcán belül található például kínai, olasz, amerikai, thai és indiai étterem is, amelyek békében megférnek egymás mellett.

Az emberek többsége is egyre nyitottabb az újdonságokra, egyesek pedig nemcsak megkóstolni, hanem elkészíteni is szeretik az egzotikus ételeket. Aki pedig az ázsiai konyha felé kacsintgat, annak a konyhájában mindenképp ott a helye egy wok serpenyőnek is!

Mit kell tudni erről az edénytípusról?

Habár hazánkban még nincs ott minden háztartásban egy finnshop.hu-tól rendelt Fiskars All Steel wok serpenyő, mégis érdemes megismerni ezt a különleges edényfajtát.

Nálunk még viszonylag újdonságnak számít, a kínai gasztronómiában viszont több száz éve alkalmazzák. A tradicionális változat öntöttvasból van, ellenben ma már kaphatóak korszerűbb, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült, sőt teflonbevonattal rendelkező változatok is. Az autentikus konyhaművészet kedvelői viszont alighanem maradnak az öntöttvasnál.

Könnyen felismerhető, hiszen egy nagy méretű serpenyőről van szó, melynek a fala magas és felfelé haladva bővül, a talpa viszont meglepően kis átmérővel rendelkezik. Ez a kialakítás azonban nem véletlen, pontosan e különleges formának köszönheti, hogy izgalmas és egyedi ízvilágú ételek készíthetőek benne.

Hogyan süssünk-főzzünk wokban?

A wokot hagyományosan a nyílt láng fölött használták, ami régen a tábortüzet vagy a kandallót jelentette, ma viszont már inkább a gáztűzhelyet részesítik előnyben. Persze nem lehetetlen elektromos vagy indukciós főzőlapon sem sütni benne, de ezek a tűzhelyek nem épp a legjobbak a célra.

A wok lényege ugyanis az, hogy az edényt alaposan felforrósítsuk, ezáltal az ételek nem főnek vagy párolódnak, hanem pirulnak benne. Lessünk csak be egyszer egy kínai büfé vagy étterem konyhájába, látni fogjuk, hogy a szakács nagy, nyílt láng felett mozgatja a wokot.

De hogyan is célszerű használni? A hozzávalókat szeljük apróra, majd tegyünk az edény aljába némi zsiradékot. Hevítsük addig, hogy az olaj már szinte füstöljön, és csak ekkor tegyük bele az alapanyagokat. Mivel a sülés-pirulás rögtön megkezdődik, ezért kevergessük gyakran az ételt, nehogy odaégjen. A gyakorlottabb szakácsoknak ehhez nincs szüksége fakanálra sem, hanem a serpenyő rázogatásával mozgatják a hozzávalókat.

A pirítás mellett párolni is lehet a wokban, ilyenkor vizet öntünk az aljába, beleteszünk egy rácsot, erre helyezzük az ételeket, majd lefedjük, így a forró gőzben készülnek el.

Mi mindent lehet wokban készíteni?

A kínai gasztronómiában ez az egyik legelterjedtebb edénytípus, így rengetegféle étel elkészítésére alkalmas. Nézzünk körül egzotikus fogásokat összegyűjtő receptoldalakon vagy Facebook-csoportokban, biztosan találunk pár remek ötletet!

Ez utóbbi azért is jó lehetőség, mert lehetnek olyanok a csoportban, akik már gyakorlott wokhasználók, és adhatnak néhány hasznos tanácsot. (X)